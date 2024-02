Americký Federální úřad pro vyšetřování pomáhá s vyšetřováním střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) pomáhá s vyšetřováním loňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rozhovoru pro deník Lidové noviny (LN) to uvedl ředitel FBI Christopher Wray, který ve čtvrtek jednal s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Šéf amerického úřadu také ocenil pomoc české policie při dopadení muže, který údajně připravoval střelbu na škole v Alabamě.

Wray vyjádřil při návštěvě soustrast s oběťmi střelby na fakultě, kde student školy zabil 21. prosince 14 lidí a sebe a dalších 25 lidí zranil. FBI se podle něj podílí i na vyšetřování. "Naše kancelář zde v Praze zprostředkovává určitou podporu a pomoc, kterou jsme schopni nabídnout," řekl. "Jsme stále připraveni poskytnout další podporu a pomoc, kterou od nás česká policie potřebuje," doplnil. Bližší informace nechtěl uvést.

Ředitel FBI připomněl naopak pomoc českých policistů při zadržení muže, který podle amerických i českých vyšetřovatelů plánoval střelbu na škole v USA. "V podstatě se stalo to, že jsme dostali anonymní tip na někoho, kdo se ve Spojených státech snaží připravit na střelbu ve škole. Onen tip pocházel z České republiky," popsal situaci. Informace pak FBI předala české policejní Národní centrále proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Ředitel NCTEKK Břetislav Brejcha loni v prosinci řekl serveru Deník N, že čeští policisté vypátrali a vyslechli Čecha, který s možným střelcem v USA komunikoval na sociální síti.

"To nám umožnilo identifikovat osobu ve Spojených státech, z níž se vyklubal teenager z Alabamy, který se opravdu velmi vážně chystal, že provede střelbu ve škole na území USA," uvedl Wray. "Díky tomu jsme dokázali zabránit hrozivé situaci. To vše, co vám líčím, se odehrálo v několika málo dnech. Tato rychlost potvrzuje, jak úzkou spolupráci FBI má s českými partnery, za což jsme vděční. Víme, kolik nevinných životů bylo díky dobré práci zachráněno," dodal šéf FBI.