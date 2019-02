Analytici: Plán na přijetí stavebního zákona je hodně ambiciózní

Plánované přijetí nového stavebního zákona tak, aby platil od roku 2021, je hodně ambiciózní. Spíše se dá očekávat, že se termín posune a znění zákona se v průběhu legislativního procesu upraví. Uvedli to analytici. Podle nich jde z ekonomického hlediska o jednu z nejpotřebnějších legislativních změn. Někteří se obávají zneužití takzvané fikce souhlasu, kdy se nečinnost úřadu do 30 dní bude považovat za souhlasné stanovisko.

Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení na jednotlivá ministerstva a úřady. V březnu ho má projednat vláda. Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh dál počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

"Nový stavební zákon je z ekonomického hlediska jednou z nejpotřebnějších legislativních změn. Už včera bylo na jeho přijetí pozdě. Ale lépe v roce 2021 než nikdy. Zákon umožní developerům a dalším podnikatelům ve stavebnictví pružněji reagovat na změnu v poptávce po bydlení, což vytvoří silný tlak na pokles cen nemovitostí," uvedl analytik CzechFund Lukáš Kovanda. Nový stavební úřad by podle něj neměl přijímat nové úředníky, ale stát by je sem měl přesunout z již existujících úřadů.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček doplnil, že fikce souhlasu sice urychlí povolování staveb, ale může být zneužívána. "Některé kontroverzní stavby budou moci zdárně projít procesem povolování jen kvůli tomu, že si na ně úředníci záměrně či nezáměrně nenajdou čas," upozornil Křeček.

Termín platnosti zákona od roku 2021 by byl podle něj reálný pouze v případě, že se nestane předmětem politického boje. "Vzhledem k velkému množství zájmových skupin, které bude nový stavební zákon ovlivňovat, lze však spíše předpokládat, že se platnost zákona výrazně posune a samotné znění zákona bude v průběhu legislativního procesu upravováno. Výsledná podoba zákona se tak od současného návrhu může výrazně lišit," sdělil Křeček.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka zůstávají kritickým momentem stavebního řízení průtahy vzniklé odvoláváním různých zájmových skupin. "V tomto směru by bylo vhodné proces objektivizovat a nastavit i případné sankce pro případ neoprávněného zdržování celého řízení," podotkl Dufek.

Analytička Komerční banky Jana Steckerová doplnila, že s novým stavebním zákonem bude zřejmě třeba schválit i řadu souvisejících zákonů, přičemž i jeho jednotlivé body vyvolají složitou diskuzi. "Plán, že by zákon vstoupil v platnost již v roce 2021, tedy považujeme za poměrně ambiciózní," uvedla dále Steckerová.

Ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek dodal, že podle předchozích zkušeností lze ve Sněmovně očekávat obstrukce, a plánovaný termín přijetí se tak může posunout.