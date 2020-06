Antiekologické perly aneb Co politici občas vypustí z úst

Děti Země udělují ceny Ropák roku a Zelená perla už od roku 1992. Které antiekologické výroky a činy si je v minulosti zasloužily?

Anketa Zelená perla:

2010 - Pavel Drobil (ODS), ministr životního prostředí: "Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit 20procentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila." (Hospodářské noviny, 13. září 2010)

2011 - Jan Stráský, ředitel Správy NP a CHKO Šumava: "Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami." (www.denik.cz, červenec 2011)

2012 - Ladislav Jakl, tajemník prezidenta Václava Klause: "A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat." (jakl.blog.idnes.cz, 27. prosince 2012)

2013 - Andrej Babiš (ANO), ministr financí, majitel společnosti Agrofert: "My se jednou asi z té demokracie poděláme, všichni. Jak jinak totiž vysvětlit to, že se tu k dálnici vyjadřuje jezevec, ekologický terorista a taky každý starosta chce mít výjezd..." (www.parlamentnilisty.cz, 11. května 2013)

2014 - Miloš Zeman, prezident ČR: "Jako prezident udělám vše pro to, aby zločiny ekologických nebo zelených fanatiků dále nepokračovaly." (www.denik.cz, 17. května 2014)

2015 - Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory: "Vždycky je to poměrně složité interpretovat podobné studie a výsledky, ale tato skutečně ukazuje, že Třebíčsko a celá jižní část Vysočiny by velmi významně ekonomicky a dlouhodobě utrpěla, pokud by se Dukovany měly odstavovat nebo nerozšiřovat. Jakkoli jsou ta současná čísla na vodě, což autoři přiznávají, tak jejich závěr je nezpochybnitelný." (odpověď na otázku Třebíčského deníku, zda by se ukončením jaderné elektrárny Dukovany zvýšila nezaměstnanost na Třebíčsku)

2016 - Roman Váňa (ČSSD), poslanec: "S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské." (o úmyslu Prahy zrušit na Malostranském náměstí parkoviště; HN, 16. února 2016)

2017 - Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku: "Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou." (na přednášce na Katedře jaderné chemie ČVUT, 19. května 2017)

2018 - Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD): "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné." (v projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně, 29. června 2018)

2019 - Andrej Babiš (ANO), předseda vlády: "Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě." (na přednášce pro česko-německé podnikatele, 29. května 2019)