Aplikace jedu na hraboše může ohrozit psy i kočky

Výbor České společnosti pro ekologii je znepokojený povolením plošné aplikace jedu proti hrabošům. Může ohrozit nejen sovy, ale také volavky nebo zákonem chráněné krkavce. Protože úřad povolil aplikaci jedu i přímo na zem, jsou podle něj ohrožené sežráním jedových granulí kromě divokých zvířat také domácí kočky nebo psi. Informoval o tom předseda výboru z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy David Storch. Výbor požaduje pozastavení platnosti povolení aplikace jedu a jednání odborníků. Ministerstvo zemědělství již avizovalo, že svolává takové jednání na pátek.

"Pozřením otrávené kořisti může dojít k druhotné otravě a úhynu. Jelikož úřad povolil i aplikaci jedu na povrchu země, může dojít dokonce k otravě přímo pozřením jedu; v přímém ohrožení jsou tak kromě divokých zvířat i domácí psi a kočky. Zkušenosti z minulosti ukazují, že tyto následky jsou očekávatelné s vysokou pravděpodobností - jen na Olomoucku v roce 2005 kvůli plošné aplikaci jedů uhynuly stovky zajíců a srnců, v roce 2010 pak téměř 1500 racků chechtavých," uvedl Storch.

Ekologům se nelíbí, že pokud zahynou přirození nepřátelé hrabošů, budou se populace hlodavců obnovovat rychleji než jejich predátoři. "Hraboši se mohou namnožit exponenciálně i během jediné sezony, což dokládá právě současná gradace jejich početnosti - samice vrhne několikrát za rok až deset mláďat, ta se navíc po necelých dvou týdnech mohou sama zapojit do rozmnožování. Jejich predátoři tuto schopnost nemají - ptáci mají například jen výjimečně více než jednu snůšku za rok, pohlavní dospělosti navíc nedosahují dříve než v roce následujícím a často i později," uvedl.

Pokud se sníží populace hrabošů pomocí jedu, dojde podle něj k omezení samoregulačních mechanismů i mezi hraboši, u kterých se při velkých populačních hustotách snižuje plodnost. "Výsledný efekt tedy může být právě opačný, než bylo zamýšleno," dodal.

Ministerstvo zemědělství svolalo kvůli likvidaci přemnožených hrabošů na pátek jednání s odborníky. Chce zhodnotit, zda zachovat možnost plošné aplikace jedu proti nim. Žádný zemědělec podle úřadu zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo. Ochránci přírody, ministerstvo životního prostředí a někteří politici dnes ministerstvo zemědělství za povolení plošné aplikace jedu proti hlodavcům kritizovali.

Šéf Agrární komory: Bez likvidace přijdou hraboši do měst

Likvidace hrabošů pomocí plošné aplikace jedu proti hlodavcům je podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska nutná. Myši přenášejí nemoci, po sklizni, až by neměly co žrát na polích, by se dostaly do měst.. Hlodavci se podle něj přemnožili kvůli mírné zimě.

"Pokud na poli nebude potrava pro hraboše, tak se to začne stěhovat do sídel, vesnic, měst a podobně. Myši jsou velice nebezpečnými přenašeči chorob," uvedl s odkazem například na tularémii.

Aplikaci jedu pouze do nor odmítá jako neúčinnou. "Nikdo to nezvládne do těch statisíců děr na polích dát a myši tímto způsobem likvidovat," uvedl. Podobně hodnotí hlubokou orbu, která by měla podle kritiků jedu hnízda hlodavců zničit. Část hnízd sice bude podle Jandejska zničena, ale jen malá. "Naopak se vyorají, najdou si znovu díry a půjde to dál," dodal.

Podle něj zatím plošná aplikace jedu využita nebyla, tři dny před položením se musí hlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), který plošné použití umožnil. Zemědělci zatím podle něj ÚKZÚZ o povolení nepožádali. "Můžou být lidé, kteří nedodržují postupy, to se může stát," připustil.

Otravy jiných zvířat však podle něj nehrozí, protože hraboši si granule s jedem dotáhnou do nory, kde uhynou. Toxický přípravek se pak rychle rozpadá. "Ptáci nebo dravci jsou v podstatě mimo ohrožení, většina těch myší zůstane v zemi, a nikoliv venku," dodal.

Podle Jandejska jed mezi půl hodinou a hodinou po požití hlodavcem vysublimuje, část jedu může zůstat ve vnitřnostech. Například Česká společnost ornitologická uvádí, že jed v reakci s žaludeční kyselinou otráví hlodavce do několika hodin po požití. Přiotráveného hraboše tak podle ní může snadno chytit predátor, kterému tak rovněž hrozí otrava.