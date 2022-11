Aplikace, které usnadní život každému řidiči

V rychle se měnícím a digitálním světě, ve kterém dnes žijeme, se stává nejcennější komoditou čas. Téměř každý hledá cestu a nové způsoby, jak být co nejvíce produktivní a ušetřit každou minutku navíc. S tím bezesporu souvisí i každodenní cestování autem. A právě za volantem je velmi dobré vsadit na chytré aplikace, které vám přesun z bodu A do bodu B nejenom urychlí, ale také zpříjemní. Vybrali jsme ty, kterým byste rozhodně měli dát šanci!

Rezervace parkovacího místa

Konečně se můžete rozloučit s kroužením v jedné ulici v centru města pořád a pořád dokola. Když si totiž stáhnete aplikaci Zaparkuju.cz, budete si moci vyhledat volné místo, zarezervovat si ho a zaplatit online. Najdete tam i parkovací zóny na území Prahy včetně detailních informací o ceně a typu zóny. Aplikaci ocení i majitelé elektromobilů, v databázi je totiž i více než 300 nabíjecích stanic a 650 zásuvek po celém Česku.

Žádný radar vás nepřekvapí

Zapomeňte na nečekané obálky s pokutami a mějte rychlost pod kontrolou! S Radarbotem budete mít v jedné jediné aplikaci nahlášené radary, dopravní upozornění v reálném čase a specifická rychlostní omezení pro konkrétní vozy. Aplikace navíc funguje v jakékoliv zemi světa, takže nemusíte mít strach, že by vás na dovolené zradila. Radarbot používá více než 50 milionů řidičů po celém světě, s nimiž můžete sdílet hlášení nebo je od nich dostávat. Okamžitě se tak dozvíte, co se děje, a vyhnete se mimo jiné zácpám a nehodám.

Servis auta v pár kliknutích

Pokud rádi šetříte čas na silnici i mimo ni, můžete správu svého vozu svěřit do rukou druhých a vypustit veškeré starosti spojené s údržbou auta, a to prostřednictvím operativního leasingu. Například u Arvalu si můžete stáhnout aplikaci My Arval Mobile, prostřednictvím které se objednáte na servis auta, běžnou údržbu nebo třeba nahlásíte pojistnou událost bez toho, aniž byste s někým museli zdlouhavě telefonovat. Skrze pár kliknutí se lze objednat i na výměnu pneumatik nebo zaplatit parkování. Navíc v ní najdete všechny potřebné dokumenty od vašeho vozidla na jednom místě.

Pro milovníky roadtripů

Aplikace s názvem park4night.com bude to pravé ořechové pro všechny vášnivé roadtripaře! Najdete v ní největší databázi nejrůznějších parkovišť, odpočívadel a míst, kde můžete s vozem parkovat na noc. Jednoduše stačí naťukat lokalitu, kde chcete přespat, a aplikace nabídne seznam několika míst. Vzhledem k tomu, že mapu míst buduje komunita "nadšenců", je možné, že mezi možnostmi bude například i něčí zahrada. Před tím, než tam vyrazíte, si můžete vždy pročíst recenze a prohlédnout fotky konkrétního místa. Celoevropská bezplatná aplikace je v angličtině, nikoliv v češtině.

Milý deníčku...

Ceny paliva se stále drží nahoře, a proto se vyplatí sledovat a kontrolovat si veškeré náklady s ním spojené. S tím vám dokáže pomoci aplikace Fuelio - v podstatě se jedná o palivový deníček ke sledování ujetých kilometrů, spotřeby paliva, nákladů a také celkových výdajů za jízdu. Umožňuje vám vytvořit si jednoduše přehled o spotřebě auta. Podporuje různé typy paliva a nově také vozidla na dvojí palivo.