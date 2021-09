Archeologové našli v jihočeské trase D4 pravěká sídliště i hroby

Pravěká sídliště, několik hrobů i zaniklé úvozové cesty objevili archeologové v trase budované jihočeské části dálnice D4. Nálezů je zatím z okolí Čimelic podle nich překvapivě mnoho. Očekávat lze i osídlení z doby římské. Průzkum, který začal před měsícem, potrvá do konce roku 2022. Zkoumat se v budoucnu budou i místa v části D3 k hranicím s Rakouskem, řekli archeologové.

"Máme zde minimálně dvě sídliště ze starší doby železné neboli z doby halštatské, což je období zhruba mezi roky 800 až 400 před Kristem. Pak zde máme další lokalitu, na které máme prozatím nálezy z doby laténské, to znamená Keltů. Tam je i velký předpoklad, že by mohlo být osídlení následné, z doby římské, čili germánské osídlení," řekl k průzkumu kolem D4 archeolog Jihočeského muzea Ondřej Chvojka. Mimo trasu D4 je u Rakovic doložený prostor, kde mohla být keltská svatyně nebo sídlo velmože.

Nálezy z jiných let již potvrdily osídlení Keltů, Germánů i Slovanů. Kolem Čimelic teď archeologové odstranili ornici na sedmi místech. Zajímají je zbytky pravěkých staveb, zahloubené v původním podloží. Objevili i dva hroby, základy barokní kaple či několik úvozových cest, možná raně novověkých. Našly se i základy keltských chat. "Tam, kde se objeví latén, se může objevit i germánské osídlení," řekl vedoucí archeologického oddělení muzea Petr Zavřel.

Na výzkumu se podílí i Prácheňské muzeum a firma Geo-CZ. Je v první fázi. "Zatím je až překvapivě hodně archeologických nálezů. Když to srovnáme s Českobudějovickem, kde už jsme zkoumali řadu úseků dálnice D3, tak v okolí Čimelic je daleko větší koncentrace nálezů. Jsme v krajině, která byla poměrně intenzivně osídlená, zejména v některých úsecích pravěku a raného středověku. V době železné to mohlo být jedno z jádrových území v celém regionu," řekl Chvojka.

Archeologové budou také zkoumat území tří budoucích úseků dálnice D3 od Třebonína k hranicím s Rakouskem. Jde vesměs o zatravněné pastviny, archeologicky příliš nezmapované.

Místa, jimiž vede D3, zkoumají archeologové 20 let. Jak přibližuje výstava v Jihočeském muzeu, našly se tam groše z časů Václava IV., keramika i jantarové korálky. Z průzkumů v jihočeské trase D3 a navazující dálnice S10 v Horním Rakousku vyplývá, že jižní Čechy byly významnou obchodní křižovatkou. Kvůli stavbě D3 také zanikly tři mohyly z pohřebiště ze střední doby bronzové v Plavu na Českobudějovicku, 32 dalších mohyl zůstalo vedle dálnice.

Dostavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začala v červnu. Je rozdělená do pěti úseků, staví se všechny najednou. Náklady budou téměř deset miliard korun bez DPH. Zároveň se bude modernizovat 16 kilometrů už zprovozněných částí. V provozu bude celá D4 v prosinci 2024. Nový úsek D4 buduje konsorcium DIVia, jež tvoří firmy Vinci a Meridiam. Pak bude dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 24 let a čtyři měsíce, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun.