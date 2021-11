Armádní vrtulník z Líní u Plzně převeze dva pacienty s covidem z Brna do Prahy

Armádní vrtulník Letecké záchranné služby z Líní u Plzně převeze ve čtvrtek dva pacienty s nemocí covid-19 pacienty z přeplněných brněnských nemocnic. Kolem poledne by měl vrtulník přistát ve Fakultní nemocnici Brno sídlící v Bohunicích a při dvou letech převézt dva pacienty do nemocnice v Praze Motole.

Armádní letečtí záchranáři se tak k transportu pacientů s covidem z přeplněných nemocnic vracejí po sedmi a půl měsících. Při jarní vlně pandemie ale létali opačným směrem. Převáželi pacienty zejména ze západních a severních Čech na Moravu, řekl ve čtvrtek náčelník odboru letecké a záchranné služby a urgentní medicíny v Líních Zdeněk Pašek.

Vrtulník z Líní měl ve čtvrtek vzlétnout ráno, kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a nízké oblačnosti se start o něco odložil. Cestou do Brna ještě bude vrtulník tankovat palivo na základně v Náměšti nad Oslavou. "Vrtulník i posádku jsme opět připravili. Ve čtvrtek vzlétáme poprvé," řekl Pašek.

Z Brna ve čtvrtek kolem 10.00 vyjeli s pacienty s nemocí covid-19 záchranáři z brněnských fakultních nemocnic do pražských. Celkem jich z Brna přepraví 19, řekla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. S deseti pacienty vyjel z FN Brno velkokapacitní vůz Fénix pražské záchranky, další odvezou sanitky a dva vrtulník. S dvěma pacienty už vyjely do Prahy sanitky z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Cílem je pomoct jihomoravským nemocnicím, které jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Mají jich kolem 900, což je nejvíce v ČR. Z 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, z toho dva jsou z Fakultní nemocnice Brno sídlící v Bohunicích a dva z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Zbylých 15 pacientů je z bohunického areálu ze standardních oddělení.

V jarní vlně pandemie se do převozu pacientů s covidem z přeplněných nemocnic zapojil armádní a také policejní vrtulník, celkem uskutečnily sto transportů, uvedl Pašek. Vojáci provedli asi polovinu z nich. Vrtulník Sokol s volacím znakem Kryštof 07 Alpha převážel nemocné ve vážném stavu z nemocnic na severozápadě Čech. Nalétali při tom 120 hodin a 35 minut.

První požadavek na transport intubovaného covid pozitivního pacienta z přeplněného ARO v Chebu do jižních Čech dostala armáda 14. ledna. Záchranáři požadavku vyhověli, z Chebu přišel další požadavek na převoz hned další den. Armáda pak na žádost ústředního krizového štábu a ministerstva zdravotnictví zřídila speciální posádku a vrtulník pro přepravu pacientů s koronavirem. Začal z Líní vzlétat 25. ledna. Převozy armáda ukončila 31. března. První dva týdny se létalo z Karlovarského kraje, převážně z Chebu a Sokolova, do jižních Čech a na Vysočinu do Jihlavy a Pelhřimova. Pak začaly o převozy žádat i nemocnice v Ústeckém a Libereckém kraji. Z Mostu, Teplic, Ústí nad Labem či Děčína se začali nemocní vozit do Zlínského, Jihomoravského či Moravskoslezského kraje. Nejdelší trasy, například Líně-Děčín-Ostrava-Líně zabrala i více než pět hodin.