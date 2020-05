Asi 40 Čechů si dnes vyzvedává auta uvízlá na polských letištích

Češi si v Polsku vyzvedávají auta, která vinou koronavirových opatření uvízla na polských letištích. Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím soukromého dopravce zajistilo odvoz zhruba 40 lidí do Varšavy, Katovic, Krakova a Vratislavi. ČTK to řekla Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva.

Autobus a dodávka vyjely do Polska podle Wernerové kolem 9:30. Autobus vyjížděl z dálniční odpočívky Antošovice mezi Ostravou a Bohumínem, namířeno měl do Katovic, Krakova a Varšavy. Menší svozové auto vezlo řidiče z Náchoda do Vratislavi. "Řidiči uvízlých automobilů museli na hranicích projít kontrolami, všichni prošli," sdělila mluvčí. Ministerstvu se podařilo vyjednat výjimku, cestující se nemusejí prokazovat negativními testy na koronavirus.

Server iDNES uvedl, že cestující dostali doporučení, aby s sebou vzali startovací kabely a náhradní velkou autobusovou baterii, kabely i kompresor s sebou měl i dopravce.

Podařilo se také vyjednat osvobození z úhrady poplatků za parkování nad rámec již uhrazených částek. Služba je organizována Velvyslanectvím ČR ve Varšavě, nicméně je zajišťována soukromým provozovatelem a je tudíž zpoplatněná. Každý řidič dal za cestu podle Wernerové 1000 korun.

Polsko kvůli koronaviru v polovině března zcela uzavřelo hranice a nepovoluje vstup do země cizincům. Češi proto dosud neměli možnost, jak si vozidla, která v zemi zanechali před letem do jiného státu, vyzvednout.