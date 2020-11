Autoškoly bez příjmů vydrží tři měsíce. Žádají proto vládu o pomoc

Většina tuzemských autoškol vydrží bez příjmů z provozu maximálně tři měsíce, pak by musela ukončit činnost. I v případě kratšího omezení však bude mít řada z nich velké ekonomické i personální potíže. Autoškoly proto žádají vládu o pomoc, konkrétně formou dotací na auta a prominutí či úpravu některých poplatků. V pátek to uvedla Asociace autoškol ČR. V Česku působí zhruba 3000 autoškol.

Dosud musely autoškoly kvůli vládním koronavirovým omezením během letošního roku zastavit provoz v souhrnu na téměř dva měsíce. Opatření navíc budou pokračovat.

Asociace provedla v minulých dnech mezi autoškolami průzkum o ekonomických možnostech členů v souvislosti s délkou odstávky provozu. Téměř 40 procent z nich uvedlo, že jsou schopni udržet své podnikání bez příjmů maximálně tři měsíce. Poté by museli ukončit činnost. Skoro 24 procent oslovených autoškol by vydrželo dokonce dva měsíce, kolem 18 procent zhruba půl roku.

I kratší doba omezení však podle asociace přivádí autoškoly do velkých problémů. Kromě finančních ztrát jde o hrozící personální problémy. "Autoškoly zaměstnávají poměrně velký počet učitelů a lektorů s vysokou profesní kvalifikací, kterých je v současné době nedostatek. Pokud dojde k jejich velkému odlivu, nejsme schopni tyto zaměstnance nahradit a dojde k dalšímu prohloubení krize, která je ve výchově mladých i profesionálních řidičů již zřejmá," uvedla asociace.

Program COVID Bus

Autoškoly proto nyní vyzvaly vládu k poskytnutí pomoci, která by měla mít několik forem. Tou nejdůležitější by byly dotace na vozidla vlastněná autoškolami. Ty by měly pomoci pokrýt náklady na povinné ručení, splátky a další investice. Dotace by podle autoškol mohly mít podobu programu COVID Bus, který poskytuje kompenzace zájezdovým dopravcům. Návrh tak počítá s příspěvky na jednotlivé vozy za den odstávky.

Další vládní pomoc by se podle autoškol měla zaměřit na některé povinné platby, například zastavení silniční daně po dobu odstávky, uhrazení nákladů za dočasné vyřazení vozidel a změnu sazby DPH na deset procent.

Autoškoly musely zastavit provoz už na jaře, nyní jsou omezeny od 22. října. Současná situace podle nich zdrží výuku více než tisíce studentů.