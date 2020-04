Až 69 % lidí souhlasí s uvolňováním opatření proti koronaviru

Se zahájením uvolňování opatření, která vláda přijala proti koronaviru, souhlasí 69 procent Čechů. Jako nejčastější důvod uvádí, že v opačném případě by krize trvala příliš dlouho a je potřeba zachránit ekonomiku. Naopak 31 procent je proti uvolňování omezujících pravidel. Argumentují zejména obavou z masového šíření nákazy covid-19 a tím, že by se na to země měla nejdříve připravit. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla od 17. do 22. dubna agentura Median mezi více než 2000 lidmi.

K uvolňování opatření kvůli tomu, aby krize netrvala dlouho a pomohlo se ekonomice, se přiklonila více než polovina dotázaných. Devětadvacet procent uvedlo, že stejně se dříve nebo později všichni nakazí. Méně než pětina lidí s uvolňováním opatření souhlasila, protože je omezení "nebaví" nebo že se odkládáním tohoto kroku jen ztrácí čas. Podle 12 procent se epidemie měla řešit pomocí volnějších opatření už od začátku.

Naproti tomu z občanů, kteří jsou proti uvolňování opatření, odůvodnilo 49 procent svůj názor obavou z výrazného rozšíření nemoci a poskytnutím času na přípravu. Dvě pětiny nesouhlasí s uvolňováním pravidel, protože to považují za obrovský risk, a podle pětiny se musí zdravotnictví nejdříve připravit na nápor nemocných.

Nicméně více než tři pětiny veřejnosti si myslí, že ČR je na uvolnění omezení připraveno, přičemž důvěřují i zdravotnictví, které je podle nich na zvýšený počet onemocnění covid-19 připraveno.

Median se lidí rovněž dotazoval, jaký preferují přístup k řešení koronavirové epidemie. Více než dvě pětiny jsou pro důraznou ochranu obyvatel, i když na úkor omezení ekonomiky a svobody pohybu. Osmadvacet procent podporuje vybavení obyvatelstva ochrannými prostředky, testování zdarma a propracované monitorování. Pro mírnější opatření, která by byla v zájmu zachování ekonomického provozu a eliminovala by omezování obyvatel, byla pětina lidí.

V boji s nákazou lidé podle zjištění Medianu preferují zejména průběžnou dezinfekci hromadné dopravy, zajištění bezplatného a dostupného testování na covid-19 a podporu firem, které vyvíjejí léky proti koronaviru. Nejméně podporují zastavení provozu hromadné dopravy, zavedení prohibice nebo výstavbu vlastní továrny na výrobu ochranných pomůcek proti koronaviru.

Hodnocení

Dotázaní hodnotili i jednotlivé aktéry nynějšího boje proti koronaviru a nejvíce ocenili přístup lékařů, vědců a firem. Na posledním místě se z hodnocených aktérů umístila vláda a státní orgány, které si vysloužily průměrnou známkou 2,6. I přes poslední příčku je však hodnocení vlády spíše příznivé, doplnili autoři průzkumu.