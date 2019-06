Babiš: ANO Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude

Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) kandidáta Svobody a přímé demokracie Michala Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude. Předseda vlády v textové zprávě označil informaci o předchozí podpoře Semína ze strany jeho hnutí za nesmysl. Babiš dodal, že nechápe, proč o tom předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček hovoří.

Hamáček dnes novinářům řekl, že pro sociální demokraty by bylo nepřijatelné zvolení Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat, prohlásil. "Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká," reagoval Babiš.

Sněmovna zatím na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.

"Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování," napsal ČTK v textové zprávě před reakcí Babiše šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová kontrovala, že Semínova podpora od ANO lze dovodit z propočtení hlasů. Klub SPD nyní při stoprocentní účasti poslanců disponuje 19 hlasy, ANO jich má 78.