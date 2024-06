Babiš: ANO založí novou frakci v Evropském parlamentu, víc řekne příští týden

Opoziční hnutí ANO založí novou frakci v Evropském parlamentu (EP), detaily oznámí příští týden. Předseda ANO Andrej Babiš to dnes řekl v rozhovoru pro televizi CNN Prima News a oznámil na svých profilech na sociálních sítích. Zatím neuvedl, s kým bude hnutí ve frakci spolupracovat.

Programem nové skupiny bude podle Babiše suverenita, bezpečnost, boj proti nelegální migraci a za změnu Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu). Každá politická skupina v europarlamentu, v níž se poslanci sdružují podle své politické příslušnosti, musí mít nejméně 23 členů ze sedmi zemí EU. ANO bude mít v nově zvoleném parlamentu sedm zástupců.

Minulý týden Babiš oznámil, že ANO vystoupí z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE. Hnutí v nich podle něj nemohlo plnit svůj program. Podle šéfky frakce Valérie Hayerové je odchod ANO z Renew Europe dlouho očekávaným rozvodem. Na sociální síti X tehdy dodala, že ANO zvolilo populistickou cestu neslučitelnou s hodnotami a identitou liberálů.

Babiš dnes zopakoval, že se ANO snažilo prosadit svůj program, ale v Renew Europe ani ALDE se jim to nepodařilo. Kvůli tomu se hnutí rozhodlo založit v Evropském parlamentu novou frakci. "Bude to poprvé v historii, co nějaký český politický subjekt založí novou frakci," prohlásil v CNN Prima News bývalý premiér. Detaily ANO sdělí příští týden, zřejmě v pondělí. "Uvidíme, bude to napínavé, kolik se nám podaří přesvědčit dalších poslanců," dodal.

V médiích se už dříve objevily informace, že ANO o vzniku nové frakce jedná s maďarským premiérem Viktorem Orbánem či slovenskými vládními stranami Směr-sociální demokracie Roberta Fica a Hlas-sociální demokracie, založeném současným prezidentem Petrem Pellegrinim. Europoslanci Směru v této chvíli nejednají s hnutím ANO, které zakládá novou frakci, uvedl slovenský Denník N s odkazem na europoslankyni Směru Moniku Beňovou. "Směr jedná momentálně jen s národními delegacemi v rámci frakce (socialistů a demokratů) S&D," uvedla jednička eurokandidátky nejsilnější vládní strany na Slovensku. Strana evropských socialistů (PES) loni pozastavila Směru členství s odůvodněním, že se odklonil od hodnot evropských socialistů. Jeho europoslanci dosud patří mezi nezařazené. Členství má pozastavené i Hlas.

Dosavadní či nové frakce parlamentu musejí svůj název a složení oznámit do 15. července. Od 16. do 19. července se ve Štrasburku uskuteční ustavující plenární zasedání nového Evropského parlamentu, který tvoří 720 europoslanců. Ti zvolí svého předsedu a 14 místopředsedů, kvestory, předsedy a místopředsedy výborů a delegací.