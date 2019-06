Babiš bude ve středu jednat s maltským premiérem

Vzájemné vztahy a problematika Evropské unie budou hlavními tématy středečního jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s jeho maltským protějškem Josephem Muscatem. Maltský premiér do České republiky přijíždí na dvoudenní návštěvu, do Prahy s ním dorazí i ministr zahraničí Carmelo Abela. Informacemi o návštěvě se bude v pondělí zabývat vláda.

V unijních záležitostech by měli premiéři probírat především situaci po volbách do Evropského parlamentu a obsazení vrcholných unijních představitelů. Hovořit by měli také o víceletém finančním rámci, dokončení vnitřního trhu, migraci a prioritách finského předsednictví EU. Abela by se měl separátně sejít s náměstkem ministra zahraničních věcí Lukášem Kauckým.

Babiš jednal před rokem s Muscatem na Maltě, Muscat byl naposledy v Praze předloni v únoru, kdy objížděl členské státy v souvislosti s maltským předsednictvím. S tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotku (ČSSD) probírali brexit, problematiku dvojí kvality potravin či otázku povinného rozdělování migrantů.