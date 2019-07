Babiš: ČSSD měla se Zemanem více komunikovat

Kdyby ČSSD víc komunikovala s prezidentem Milošem Zemanem už před návrhem na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), možná by se situace tak neprodlužovala. V tuto chvíli nezbývá nic jiného než počkat, jak se k tomu hlava státu postaví po vládních prázdninách. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co skončilo jednání grémia sociální demokracie. Vláda v srpnu poprvé zasedá 26. srpna.

"Uvidíme, jak se to vyvine. Doufám, že nominace bude definitivně jasná. Nikdo z nás už to nechce prodlužovat, protože jsme všichni z toho unavení. Je to spor, který nás všechny otravuje. Možná kdyby bylo víc komunikace předtím ze strany ČSSD vůči panu prezidentovi, tak jsme si to mohli odpustit. V tuto chvíli myslím, že nám nic jiného nezbývá než počkat po prázdninách, jak se k tomu pan prezident postaví," řekl Babiš v rozhovoru, který odvysílala Česká televize.

Zdlouhavé dění kolem výměny ministra Babiš považuje za složitý příběh. "Tam zkrátka vývoj byl takový, že pan ministr kultury po tom, co odvolal generálního ředitele Národní galerie Praha (Jiřího) Fajta, měl velkou podporu ČSSD. Následně se to změnilo, nikdo mu neřekl proč. Potom samozřejmě probíhaly nějaké rozhovory, dohody, kterých jsem nebyl zúčastněn, takže v této chvíli to moc nechci specifikovat," poznamenal premiér.

Už dopoledne předseda vlády uvedl, že by mohla ministerstvo dočasně vést náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřina Kalistová (ČSSD). "Byla na posledních třech zasedáních vlády, takže ona de facto výkonně dělá ministra," uvedl Babiš. "Neznamená, že když tam není ministr dva týdny, že úřady nefungují," dodal.

Babiš ve středu v Lánech jednal s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu potvrdila, že odvolá Staňka k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra rozhodne v polovině srpna. ČSSD navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá.

Zamotaný příběh

Babiš o výsledku lánského jednání hovořil dnes dopoledne s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. "Já jsem mu hned telefonoval na cestě z Lán, informoval jsem ho, jak to dopadlo, a zároveň jsme si domluvili schůzku na dnes. Vzal to na vědomí a řekl, že záleží na tom, jak rozhodne grémium," poznamenal Babiš.

Hamáček ve čtvrtek po jednání užšího vedení sociální demokracie řekl, že Zemanovo počínání je jasně mimo ústavu. Pokud by se senátní ústavní žaloba týkala jen této záležitosti, ČSSD by ji podpořila v horní i dolní komoře Parlamentu, uvedl. Text schválený Senátem však podle něj obsahuje i Zemanovy činy například z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat. Hamáček také uvedl, že do 31. července se asi nic nového nestane. ČSSD tak patrně vyčká do půlky srpna.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.