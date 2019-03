Babiš jednal o vzniku národního centra umělé inteligence

Premiér Andrej Babiš se dohodl na prohloubení spolupráce Marylandské univerzity s českými institucemi v oblasti umělé inteligence. Univerzita už nyní spolupracuje s pražským ČVUT. Podle Babiše by spolupráce s americkou univerzitou mohla pomoci tomu, aby v Česku vzniklo jedno z evropských středisek pro vývoj umělé inteligence.

"Na základě této návštěvy jsme se domluvili na návštěvě těchto institucí v Čechách, abychom navázali ještě větší spolupráci," řekl Babiš po setkání s představiteli Marylandské univerzity. Podle něj by to posílilo spolupráci v této oblasti. S rozvojem umělé inteligence počítá i česká vládní strategie pro inovace.

"Chceme koordinovat s kolegou (místopředsedou Rady pro vědu, výzkum a inovace Karlem) Havlíčkem všechny aktivity v rámci umělé inteligence, které nejsou koncentrované," uvedl Babiš. Podle něj by tak v Praze mohlo vzniknout národní centrum, ve kterém by se na vývoji umělé inteligence pracovalo a které by mohlo být jedním z hlavních podobných středisek v Evropské unii. V současnosti se podle Babiše zabývá vývojem umělé inteligence zhruba tisíc českých vědců.

Umělou inteligenci Babiš považuje za jedno z klíčových témat rozvoje země. "Umělá inteligence je o spolupráci robotů s člověkem, nahrazování člověka stroji, to je samozřejmě i budoucnost některých problémů, které máme i v Evropě," řekl Babiš. Zmínil se v této souvislosti například o řešení problému s nedostatkem řidičů autobusů.

Babiš se na Marylandské univerzitě seznámil s projekty autonomního řízení aut, robotů, kteří se sami učí, nebo analýzy zdravotního stavu prostřednictvím skenování obličeje.