Babiš jednal s Hamáčkem. Mluvili o Malé i o jeho pozici ve vládě

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v pátek v podvečer ve vládním Hrzánském paláci v Praze s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o chystané vládě hnutí ANO a sociální demokracie. Babiš naznačil, že se dotkli také nominace poslankyně Taťány Malé (ANO) do čela ministerstva spravedlnosti.

"My jsme si všechno vysvětlili," odpověděl novinářům Babiš na dotaz, zda mluvili o Hamáčkových výhradách ke kandidatuře Malé. Hamáček po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech uvedl, že se chce Babiše zeptat, proč je tou nejkvalitnější kandidátkou "zejména vzhledem k jejím minulým výrokům". I jiní politici připomínají její slova o možném odkladu případného soudu s Babišem kvůli jeho trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období.

Hamáček, jak premiér uvedl, informoval Babiše o jednání u prezidenta. "Vyjasnili jsme si pozice a já myslím, že je to na dobré cestě," řekl Babiš. Zopakoval, že souhlasí s tím, aby Hamáček vedl v chystané vládě vedle ministerstva vnitra dočasně i ministerstvo zahraničí, když Zeman odmítá na tuto funkci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). "Já myslím, že je to dobrý nápad, než se to vyřeší, perspektivně," podotkl premiér.

Hamáček po jednání s prezidentem připustil, že by mohlo zahraničí nějaký čas řídit, pokud Zeman odmítne Pocheho jmenovat. S variantou, že by úřad dočasně vedl předseda ČSSD, souhlasil v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes i Zeman.