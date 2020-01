Babiš k pochybnostem: Stát svoje občany nešpicluje

Premiér Andrej Babiš zvažuje, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. Při čtvrteční... více

Civilní kontrarozvědka nepožadovala utajení celé zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Novinářům to po zasedání sněmovní komise pro kontrolu... více

V souvislosti se šířením koronaviru se v pondělí ráno sejde Bezpečnostní rada státu. V neděli to v SMS zprávě napsal premiér Andrej Babiš. Nemoci způsobené... více

Dálniční známky

Zakázka na IT systém bude podle Havlíčka zrušena bez sankce

Aktualizováno 24.01. 12:06Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkám bude zrušena bez jakékoli sankce. Po pátečním uvedení do funkce ministra dopravy to novinářům řekl... více