Babiš nominuje i Pocheho, ČSSD mu nedala jinou možnost

Na seznamu nominantů ke jmenování do vlády bude i europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), který aspiruje na ministra zahraničí. Radiožurnálu to potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Seznam doručí na Hrad dnes do 9.00. Pocheho však odmítají prezident Miloš Zeman i komunisté, s jejichž předsedou Vojtěchem Filipem se chce Babiš sejít v úterý. KSČM má menšinovou vládu ve Sněmovně tolerovat.

"Je tam pan Poche, protože sociální demokracie jasně řekla, že pokud ho nenavrhnu, tak oni pro vládu hlasovat nebudou, tak samozřejmě na základě této situace jsem pana Pocheho navrhnul, tedy navrhnu teď," řekl Babiš.

Zeman odmítá Pocheho zejména kvůli jeho postojům k migraci. Sešel se s ním v pátek, europoslanci doporučil, aby kvůli svým postojům k migraci a obviňování z korupce o funkci ministra zahraničí neusiloval. Zeman by měl vládu jmenovat ve středu, pokud prezident Pocheho jmenovat odmítne, mohl by ministerstvo zahraničí dočasně vést předseda ČSSD Jan Hamáček.

Zeman ani Babiš by nenamítali nic proti tomu, kdyby se Poche stal náměstkem nebo poradcem vedení ministerstva. "Pokud pan Hamáček bude pověřen řízením, samozřejmě je na něm, koho si tam vezme za poradce," uvedl Babiš. Věří tomu, že problém vedení ministerstva zahraničí bude vyřešen přes léto.

Premiér Radiožurnálu rovněž řekl, že pokud vláda bude jmenována ve středu, ihned zasedne. "Budu se snažit uvést do úřadu maximum ministrů," dodal s tím, že ve čtvrtek začíná summit EU, kterého se zúčastní.