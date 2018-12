Babiš: NÚKIB případ Huaweie vůbec nezvládl

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) záležitost kolem varování před používáním softwaru i hardwaru čínských firem Huawei a ZTE podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezvládl. Babiš to řekl ve Vídni, kde se účastní fóra Afrika-Evropa. Kritizoval, že úřad hned nepředložil právní analýzu a návrh řešení dopadu varování na státní tendry. Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil řekl, že kritice premiéra rozumí, ale úřad musel jednat bezodkladně. NÚKIB vydal varování v pondělí, používání produktů zmíněných firem podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei tvrzení popřel. Senátní bezpečnostní výbor na rozdíl od premiéra NÚKIB podpořil.

"Já si myslím, že NÚKIB tuhle záležitost vůbec nezvládl," řekl premiér. V pondělí Babiš po zveřejnění varování uvedl, že vláda věc projednávala v utajeném režimu a zveřejnění kabinet překvapilo. V úterý premiér kritizoval to, že NÚKIB nepředložil analýzu dopadů varování na tendry kvůli zákonu o veřejných zakázkách. "Protože když něco navrhuji, tak tam mohou být nějaké důsledky, i ekonomického charakteru. A v tomto směru jsme nedostali nic. Teď je to venku, a jednotlivá ministerstva, která teď mají před sebou nějaké soutěže, tak na to musí reagovat," dodal Babiš.

"Kritice pana premiéra do značné míry rozumím a na jeho místě bych zřejmě mluvil podobně. Jde o novou situaci, s níž v Česku dosud nemáme zkušenosti," řekl ředitel NÚKIB. Účelem vzniku úřadu ale podle něj byla ochrana kritické informační infrastruktury republiky, bez níž by stát nemohl fungovat. "Pokud zjistíme, že tyto systémy jsou jakýmkoli způsobem ohroženy, musíme bezodkladně jednat," uvedl. Varování bylo podle něj určeno hlavně správcům infrastruktury, kteří nyní musí udělat analýzu, jaké technologie používají a jaké riziko z toho vyplývá na základě zjištění úřadu.

NÚKIB podle mluvčího úřadu Radka Holého použil tzv. varování, které představuje nejmírnější možnou reakci podle zákona o kybernetické bezpečnosti. "Má charakter zejména preventivní a informační," sdělil.

Ředitel úřadu Navrátil po uzavřeném jednání senátního výboru novinářům řekl, že úřad své varování vydal podle zákona o kybernetické bezpečnosti a dotčené instituce jej musí zohlednit. NÚKIB má právo vydávat varování, "pokud zjistí, že existuje nějaké závažné riziko", dodal.

Výbor konstatoval, že NÚKIB svým varováním "posiluje ochranu nejvýznamnější informační struktury před hrozbami výrobců, jako jsou Huawei a ZTE, o nichž se zmiňuje Bezpečnostní informační služba ve své zprávě za rok 2013". Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že varování je třeba brát velmi vážně. "Potvrzuje se, že skutečně suverenita naší země není jenom ve fyzických hranicích, ale i v elektronickém smyslu národním zájmem," dodal.

Podle Babiše se situací se nyní budou muset vypořádat jednotlivá ministerstva, která mají před sebou nějaké soutěže. Úřad pro kybernetickou bezpečnost informoval, že v první polovině ledna vydá metodický pokyn pro úřady, mimo jiné ministerstva, která využívají software i hardware firem Huawei a ZTE. Metodika podle Navrátila vychází ze zákona a stanoví, jak by ministři měli přistupovat k systémům, které provozují.