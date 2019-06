Babiš poděkoval, že se bude o nedůvěře hlasovat rok po jmenování

Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval opozici, že hlasování o nedůvěře vlády směřuje na příští týden. Připomněl, že příští čtvrtek uplyne rok od jmenování menšinové vlády ANO a ČSSD. Koalice si při té příležitosti na pondělním jednání vlády vyhodnotí, jak se jí daří plnit úkoly určené pro jednotlivá ministerstva.

Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN oznámily svůj úmysl vyvolat hlasování v reakci na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra. Babiš jim za to poděkoval. "Příští čtvrtek to je přesně rok, co byla jmenována vláda s ČSSD, a v pondělí budeme projednávat kromě rozpočtu vyhodnocení 655 úkolů všech resortů, jak je to v programovém prohlášení," uvedl.

Dodal, že si poslechl předchozí vystoupení ostatních stran ve Sněmovně, a nestačí se divit, co za nesmysly zaznělo. Kritizoval například prohlášení Pirátů. "Ty nesmysly, co tady odezněly, ani nemá smysl komentovat," konstatoval. Popřel, že by Česko kvůli výsledkům unijních auditů ohledně jeho střetu zájmů mělo vracet nějaké peníze. "Je to v rukách úředníků, je to na měsíce, je jasné, že ten problém stávající (Evropská) komise nebude řešit," dodal.