Babiš podle starostky přislíbil obcím peníze podle počtu obyvatel

Výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací by měl být obcím nahrazen podle počtu obyvatel. Na pondělní schůzce se starostkou Mnichovic u Prahy Petrou Peckovou (STAN) to podle ní přislíbil premiér Andrej Babiš (ANO), o tomto řešení chce podle ní jednat. Obce by tak mohly peníze získat bez vyplňování administrativně náročných žádostí o dotace, řekla Pecková.

Zástupci obcí a krajů kritizovali, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní. Babiš už dříve řekl, že stát samosprávám peníze vrátí dotacemi. Pecková to kritizovala jako byrokraticky náročné. Premiér reagoval pozváním na úřad vlády, schůzky se zúčastnily ministryně financí Alena Schillerová a pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO). Pecková na setkání dorazila s vozíkem plným šanonů, který měl potvrdit její slova o administrativní náročnosti dotačních projektů.

Babiš podle Peckové slíbil, že obce by mohly peníze dostat plošně podle počtu obyvatel. "Pan premiér řekl, že tento týden připraví návrh, aby se peníze, které byly obcím odebrány kompenzačním bonusem, opravdu vrátily podle počtu obyvatel," uvedla Pecková. V potaz má přijít částka 1000 korun na hlavu, s níž přišel senátní návrh. Babiš o tom chce jednat tento týden a následující týden má předložit návrh zákona.

Babiš podle Peckové taky slíbil uvolnění dalších peněz do vyhlášených dotačních titulů, kde zbylo hodně neuspokojených projektů od obcí. Podpořit to má ekonomiku. Dále prý premiér Peckové řekl, že obec, která nebude mít peníze na výstavbu, se může obrátit přímo na něj.

"Mým cílem bylo, aby pan premiér pochopil, že se peníze mají vrátit na hlavu, a ne formou nějakých dotací," řekla Pecková. Druhá strana podle ní namítala, že malé obce, které mají třeba jen 50 obyvatel, dostanou peněz málo. Pecková ale míní, že takových obcí není tolik a lze pro ně udělat jiný výpočet. "Určitě to bude jednodušší než administrovat nějaké složité žádosti," míní starostka.

Mnichovice kvůli vyplácení koronavirových kompenzací a propadu příjmů v důsledku pandemie mohou přijít o 16 milionů korun. Příjmy čtyřtisícového města jsou letos 77 milionů Kč a výdaje 195 milionů, radnice má v plánu sedm investičních akcí. Hrazené jsou z dotací, našetřených peněz i úvěru. Město podle Peckové vědělo, že si takové výdaje může dovolit. Netušilo však, jak výrazný bude propad příjmů kvůli koronaviru. Babiš podle ní na schůzce tvrdil, že Mnichovice si nemají na co stěžovat, protože získaly velké množství peněz na dotacích.