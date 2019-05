Babiš požádá o konec Staňka. Nominace Šmerdy je zvláštní, řekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádá prezidenta Miloše Zemana o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Řekl to novinářům v Bruselu. Prezident nepřijal Staňkovu demisi. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček poté uvedl, že Babiše požádá ve středu, aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Hamáček na ministra kultury navrhuje místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Babiš ale nominaci Šmardy označil za zvláštní.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman ale Staňkovi na schůzce na Pražském hradě oznámil, že jeho demisi nepřijme, sdělil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán.