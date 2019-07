Babiš udělá maximum, aby udržel ČSSD ve vládě, tvrdí politolog

Sociální demokraté i nadále zůstávají ve vládě a trvají na odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Zároveň však požadují, aby se stal šéfem resortu kultury Michal Šmarda. Jaký má v záloze plán premiér Andrej Babiš? A jak dlouho ještě spor potrvá? Nejen na tyto otázky odpověděl v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Předpokládejme, že nebude Michal Šmarda zvolen ministrem kultury. Odejde za takové situace ČSSD z vlády?

V tuto chvíli záleží na tom, jak bude interpretována koaliční smlouva. Je tam prostor pro slovíčkaření. Upřímně jsem neslyšel jednoznačný výrok ministra zemědělství, že pokládá demisi se všemi ministry. Je možné, že se tam začne licitovat ohledně toho, jaký bude jednotný postoj, což bude vytvářet tlak na sociální demokracii. Pokud udělá ČSSD nejednotný krok, tak zpochybní svou otřesenou důvěryhodnost. Spíše si myslím, že se bude do 31. července intenzivně vyjednávat, aby všichni zúčastnění nalezli kompromis.

Existuje možnost, že nakonec navrhne ČSSD jiného kandidáta na post ministra kultury?

Dovedu si představit, že se objeví jiný kandidát. Může také dojít k tomu, že udělá Andrej Babiš ten největší kompromis, aby neohrozil vládní sestavu, a obětuje ministerstvo pro místní rozvoj a Michal Šmarda se ujme vedení resortu. To však představuje jednu z nejbolestnějších variant pro Andreje Babiše. Jednou z kandidátek je stávající náměstkyně za sociální demokracii a bývalá předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Jana Kalistová. Pro sociální demokracii může být marketingově zajímavé, že tam bude mít ženu. Navíc by šlo o člověka, který už na resortu kultury působil a má zkušenost se sdělovacími prostředky.

Jaký plán má podle vás Andrej Babiš v záloze, když se ČSSD rozhodne opustit vládu?

Udělá maximum pro to, aby udržel sociální demokracii ve vládě. Pokud by však došlo k odchodu, tak se pokusí vytvořit překlenovací kabinet do předčasných voleb. V tu chvíli bych si tipoval, že proběhnou předčasné volby společně s krajskými a senátními. Je to ale nejzazší varianta, kdy je volič nevyzpytatelný a často dochází k tomu, že většinu politiků potrestá. Andreji Babišovi by hlavně mohli chybět koaliční partneři. Měl by sice poměrně slušný výsledek, ale pravděpodobně by neměl do vlády partnera, aby získal většinu. Spíše bych sázel na překlenovací variantu v podobě předčasných voleb.

Pokud vláda padne, myslíte si, že je šance, že Zeman pověří premiéra Babiše sestavením vlády?

Vyloučeno to není. Může pověřit Andreje Babiše, který by byl premiérem v demisi, aby vyhledal potenciálního budoucího premiéra, který sestaví vládu. Taková varianta ale prodlouží řešení o několik měsíců.

Jak dlouho bude spor trvat? Vyřeší ho vláda do konce léta?

Já si myslím, že by měl být do konce prázdnin vyřešen, aby mohla vláda od září nastoupit v nějakém jasnějším rozpoložení a rozložení sil. To znamená buď v tom plnohodnotném stávajícím s oranžovými ve vládě, nebo v nějakém formátu v demisi a hledání překlenovacího kabinetu.