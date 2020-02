Babiš: Vždy jsem jednal v souladu s právními předpisy

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje úterní rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů. Předseda vlády ale trvá na tom, že novela předpisu vznikla kvůli němu, konkrétně kvůli tomu, aby ho další politické strany "vyštvaly" z politiky. Babiš uvedl, že se předpisu plně podřídil, když svou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů.

Babiš je přesvědčen o tom, že rozhodnutí soudu nemůže mít vliv na to, jak problematiku jeho možného střetu zájmů posoudí auditoři Evropské komise, kteří se otázkou zabývají. "Pokud vím, tak Ústavní soud posuzoval ústavnost lex Babiš, nikoliv otázku, zda jsem ve střetu zájmů, či nikoliv, či jsem ho porušil, nebo ne," sdělil premiér.

Premiér uvedl, že se podle předpisu řídil, a verdikt tedy pro něj nic nemění. "Vždy jsem jednal a budu jednat v souladu s právními předpisy," sdělil. Prezident návrh podal před třemi roky, Babiš se před odletem z návštěvy v Estonsku na dotaz novinářů odmítl vyjádřit k tomu, zda soud nerozhodoval příliš dlouho. "To není na mně, abych to posuzoval, asi k tomu byly nějaké důvody," uvedl.

Babiš míní, že argumenty v návrzích poslanců i prezidenta byly jasné. "Pokud někdo spatřuje logiku v tom, že podnikatelé nemohou jít do politiky, a takovou rétoriku vlastně přijali i někteří v Bruselu, tak co na to říct. Já myslím, že občané si na to udělají nějaký svůj názor," konstatoval Babiš.