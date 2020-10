Babiš: Zdraví lidí je na prvním místě, stávající opatření nefungují, musela přijít nová

Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů zatím nefungují, vysvětlil po středečním mimořádném jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO), proč ve středu kabinet přistoupil k dalším. Omluvil se občanům, podnikatelům či zaměstnancům, že jim kroky vlády zkomplikují život. Mají však zabránit přehlcení zdravotnického systému, který by podle současných predikcí mohl zkolabovat mezi 7. až 11. listopadem. Připustil, že kabinet se po odeznění první vlny covidu-19 dopustil chyb.

Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. "Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu," uvedl. Připustil, že opatření jsou vyhlášena narychlo. "Ale nemáme čas," vysvětlil.

V úterý přibylo v Česku 11.984 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113.000 nakažených. Babiš řekl, že nárůst je obrovský a dramatický. "Opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, bohužel nezploštila tu křivku nárůstu a vypadá to, že zatím nefungují. Máme obrovský nárůst pacientů v nemocnicích," řekl.

"Můžeme říct, že jsme udělali různé chyby v minulosti možná od té první vlny, ale myslím, že teď jsme ve fázi, kdy to vláda musí zvládnout. Žádná vláda na světě to nezvládne bez podpory občanů, bez toho, aby občané dodržovali opatření," apeloval na občany Babiš. Dlouho podle něj bude tématem, co a jak se stalo. "Ale v tuto chvíli to není to, co bychom měli řešit," dodal. Naopak doufá, že se podaří všechny lidi přesvědčit, že covid-19 není "chřipečka".

Babiš se nechce vracet k tomu, co kdo v létě říkal, občané si to podle něj pamatují. "Dělali jsme chyby, že jsme si mysleli koncem května, kdy skončilo to kvazirozvolňování, že jsme to zvládli," podotkl. Lidé podle něj teprve časem posoudí, jak kabinet epidemii zvládl. "Můžu říct, že jsme udělali maximum, děláme to od února," řekl.

Poukázal například na to, že zajistil nákup lůžek u firmy Linet a angažuje se ve shánění přístrojů na okysličování krve. "Můžete mi vyčítat, že jsem nepredikoval, jak se bude vir chovat. Můžete mi vyčítat, že neumím dobře mluvit a občas se vyjadřuji špatně," dodal.

Babiš připustil, že v minulosti plošná opatření a uzavření ekonomiky a běžného života vylučoval. "Neuměl jsem si představit, že by se tohle mohlo stát, bohužel se to stalo a my musíme v první řadě chránit životy občanů. Není to jen o životech nemocných s covidem, ale o ochraně životů všech občanů," konstatoval.