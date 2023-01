Babišův konfrontační styl ve volbách nezafungoval, Pavla prověří krize, píše tisk

Styl šéfa ANO Andreje Babiše založený na konfrontaci v prezidentských volbách nezafungoval a Babiš dělal chyby. Zvoleného prezidenta Petra Pavla pak prověří první politická krize, se kterou se bude muset ve funkci hlavy státu potýkat. V komentářích v tisku to v pondělí uvádějí české deníky. Pavel, který nemá zkušenosti z politiky, je podle některých komentátorů velkou neznámou. Podle jiných pomůže sjednotit zahraniční politiku vlády a Hradu a otevře českému prezidentovi i českým podnikatelům znovu cestu na Západ.

Generála ve výslužbě Pavla si ve druhém kole volby v pátek a sobotu za prezidenta vybralo téměř 3,36 milionu voličů. Získal 58,32 procenta hlasů. Babiše porazil zhruba o 959 000 hlasů, tedy o 16,6 procentního bodu, a vystřídá tak na Hradě Miloše Zemana. "Šéf hnutí ANO nedokázal převzít voliče po Miloši Zemanovi, chyběly mu rétorické schopnosti dosluhujícího prezidenta a dalo by se říct, že před druhým kolem dělal jednu chybu za druhou," komentoval výsledek volby deník E15. "Zdá se, že Babiš, coby stroj na úspěch, se zadrhl, což je v politice zlá zpráva. Řadu let Babiš vyhrával všechny volby vyjma senátních, které ANO nikdy neumělo. Pak přišla prohra ve sněmovních, plichta v komunálních, prohra v senátních a teď tedy vysoká prohra v bitvě o Hrad," napsal deník Mladá fronta Dnes (MfD).

Šéfovi ANO se nyní neosvědčila dříve úspěšná volební taktika. Babiš vsadil podle komentáře Lidových novin (LN) zejména ve druhém kole volby na konfrontační kampaň podsouvající protikandidátovi úmysly, které nemá. "Využíval v kampani emoce voličů, jejich obavy, a navíc se snažil vykreslit všechny důležité protikandidáty a pak i jednoho zbylého soupeře jako součást vládní koalice," uvedl deník. Z veřejných vystoupení Pavla se podle E15 stala spontánní oslava svobody a demokracie. "Zatímco Babišovi nezbývalo než dohánět zjevný rozdíl negativní kampaní a nepovedenými útoky, během nichž začal hrát vabank. A několikrát si přitom kopl míč do vlastní brány," popsal kampaň deník.

O vítězi prezidentské volby se rozhodlo nejspíš hned po prvním kole volby, kdy Babiš na tiskové konferenci začal strašit válkou, mluvil o sovětské tajné službě KGB a ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, píše v komentáři Právo. "Nejspíš vyděsil vlažné podporovatele generála - především voliče Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera. A přiměl je, aby šli volit," doplnil deník. Pavel si je pak podle něj přesným vedením kampaně před druhým kolem udržel.

Další vadou bylo to, že Babiš nastolil jako hlavní témata dalších dní válku, mír a bezpečnost, tedy oblasti blízké Pavlovi, uvedlo Právo. Z domácí i zahraniční ostudy poté, co odmítl případnou vojenskou pomoc napadenému Polsku, což jde proti závazkům v NATO, se pak Babiš podle deníku už nevykroutil. Nepovedla se mu ani jeho kontaktní kampaň a jeho plán na diplomatické řešení války na Ukrajině se den po dni ukazoval jako narychlo spíchnutý a nevěrohodný, píše Právo. Po odmítnutí možné povolební spolupráce s SPD pak Babiš nejspíš ztratil desítky tisíc příznivců této strany, uzavírá deník výčet v komentáři s názvem "V čem Andrej Babiš chyboval".

Pavlova výhra by podle E15 mohla pomoci k posílení vztahů se zeměmi na Západě. "Pavlova autorita založená na minulosti vy­soce postaveného vojáka a diplomata by po odmlce vyplněné Zemanovým nadbíháním Číně a Rusku mohla českému byznysu více otevřít západní trhy a vazby ve vyspělých demokraciích," napsal deník.

"Petr Pavel je však teprve na začátku a do vysoké české politiky už vstupuje lehce svázaný s vládnoucí koalicí Petra Fialy (ODS)," uvedla v komentáři MfD. To by pro nového prezidenta mohlo podle deníku znamenat do budoucna problém. "Petr Pavel se skvěle hodí do normálního politického provozu, kdy vše funguje v pořádku, ale ještě uvidíme, jak bude plnit svoji funkci, pokud se politický systém začne zadrhávat, přijdou tvrdé ideové střety, kdy se bude třeba postavit na nějakou stranu či přijde nějaká krize," napsaly LN.

Podle komentáře v Hospodářských novinách (HN) je třeba brzdit optimismus premiéra Petra Fiala (ODS), že prezidentské volby jsou začátkem konce Babišovy éry v české politice. Babišův volební zisk sice rozhodně není "famózní výsledek", jak to oligarcha ve snaze zakrýt rozměr porážky s Pavlem interpretuje, pokud by ale některé získané voliče SPD, Trikolory nebo Přísahy dokázal například ostřejší národoveckou rétorikou udržet, může výrazně posílit ve sněmovních volbách v roce 2025, píše deník. Vládní strany by proto podle komentáře neměly propadnout triumfalismu a měly by se od Pavla učit v souladu s heslem jeho kampaně ˇřádu a klidu".

Do budoucnosti může nicméně "nebabišovský" svět hledět s mírným optimismem, píšou HN. "Skoro 60 procent voličů řeklo, že nechce, aby se blábolivý populismus a lež vyskytovaly na Hradě. Teď jde jen o to, aby se tato voličská koalice udržela a výše uvedené v roce 2025 opět neproniklo do Strakovy akademie," doplnil deník.