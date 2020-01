Babyboxy zachránily již dvě stě dětí, naposledy chlapce v Blansku

Do babyboxu v Blansku v sobotu večer někdo odložil novorozeného chlapečka. Je to již dvousté dítě v České republice, které má díky tomuto zařízení od roku 2005 naději na lepší život, napsal v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Záchranáři převezli miminko do nemocnice v Boskovicích a vše nasvědčuje tomu, že bude v pořádku, napsala novinářům mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Malý Jan, jak Hess dítě pojmenoval, je prvním dítětem v blanenském babyboxu, který funguje od března 2018. Zároveň je to první letošní dítě odložené do babyboxu. Posledním loňským byl zhruba devítiměsíční chlapeček v České Lípě. Dosud skončilo v babyboxech 111 děvčátek, chlapců bylo 89. První schránka začala fungovat v roce 2005, loni do nich lidé odložili devatenáct dětí.

Jde v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, se zapne vyhřívání a ventilace, a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál novorozeneckého oddělení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají ale i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.