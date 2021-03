Banky a pojišťovny pracují na zajištění plošného testování

Velké banky a pojišťovny pracují na zajištění včasného plošného testování zaměstnanců. Podle některých z nich jsou termíny šibeniční. Tisíce pracovníků otestovaly v posledních měsících dobrovolně. Na centrálách pracuje naprostá většina jejich zaměstnanců z domova.

Česká spořitelna zaměstnance testuje na dvaceti místech od 3. ledna a dosud takto otestovala přes 3000 z 10 tisíc zaměstnanců. "V tuto chvíli intenzivně řešíme nákup dostatečného množství samotestovacích sad pro zaměstnance, abychom naplnili nařízení o nutnosti otestovat zaměstnance do 12. března," řekl mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Prioritně testuje 5000 poradců z pobočkové sítě. Drtivá většina z 5000 zaměstnanců centrály pracuje již od začátku roku z domova.

Rovněž ČSOB se připravuje na zajištění plošného testování zaměstnanců, které začne od středy. Na centrále ČSOB, na které pracuje přibližně 5500 zaměstnanců, činí podíl využívání práce z domova 90 procent. "Pro zaměstnance zároveň nabízíme bezplatné antigenní testování na covid-19. Testuje se v centrále ČSOB v Radlicích a v kampusu v Hradci Králové, uvedl mluvčí skupiny Patrik Madle.

Komerční banka zahájila bezplatné testování zaměstnanců loni v listopadu. Do poloviny února testovala téměř 3500 zaměstnanců. Nyní se zaměřuje na testování zaměstnanců, kteří pracují na pozicích důležitých z pohledu zajištění kritické infrastruktury banky, a to každé pondělí a úterý v prostorách KB. "Testování všech zaměstnanců centrály, kteří budou docházet do práce, spustíme od příštího týdne a pro zaměstnance distribuční sítě zajišťujeme samotestovací sady," upozornil mluvčí banky Pavel Zúbek. Aktuálně z domova pracuje více než 75 procent zaměstnanců banky.

Na testování se chystají i pojišťovny. "Nová nařízení vlády týkající se testování zaměstnanců budeme respektovat a na testování budeme řádně připraveni," uvedla mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

"Testy zajišťujeme a v následujících dnech s testováním začneme tak, abychom dodrželi všechny zákonné termíny," doplnila mluvčí Allianz Kateřina Ikráthová. Většina zaměstnanců Allianz pracuje z domova, takže se jich nová opatření dotknou minimálně. Pokud někteří z nich, například likvidátoři škod, musejí přejíždět hranice okresů, vybavila je podle ní pojišťovna příslušnými doklady.

Zaměstnance testuje od konce loňského roku prostřednictvím externích partnerů také Kooperativa. Testování je dobrovolné a koná se ve vybraných lokalitách s největší koncentrací zaměstnanců. "Nyní běží výběrová řízení na dodavatele sad pro individuální testování a příprava interního systému povinného testování. Páteční termín je šibeniční a nesmyslný, navíc vláda dosud nepublikovala přesné podmínky testování. Jeho dodržení ve firmě s 250 pracovišti a několika tisíci zaměstnanci rozmístěnými po celém území ČR je jen těžko reálné," míní mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Vláda schválila povinné testování ve firmách v pondělí večer. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu, do 12. března musejí otestovat všechny pracovníky. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března. Testováni nebudou muset být zaměstnanci pracující z domova.