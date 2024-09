Barrandovská studia v příštím roce postaví dva nové ateliéry, řekl ředitel Tichý

Dva nové filmové ateliéry za 210 milionů korun v příštím roce postaví studio Barrandov. Plánuje také rekonstrukci nových hal, které pochází z doby druhé světové války. V rozhovoru s ČTK to řekl šéf filmových studií Petr Tichý. Podle něj by pro lepší postavení českého filmového průmyslu bylo potřeba dorovnat výši pobídek pro zahraniční produkce s okolními zeměmi. Ty často produkcím proplácí 30 a více procent z uznatelných nákladů, v Česku je to 20 procent.

"Nejvýznamnější investicí v dalších letech bude výstavba dvou nových ateliérů, bude to investice odhadem za 210 milionů korun. Plochou by měly oba být na 1200 metrech čtverečních. Máme vyzkoušeno, že největší poptávka je po takovéto metráži," řekl Tichý. Práce na nových ateliérech začne příští rok, otevřít by se měly na začátku roku 2026.

Nové ateliéry také umožní uzavřít tři velké ateliéry, takzvané nové haly, k rekonstrukci. Ta vyjde na zhruba 110 milionů korun. "Jsou to tři ateliéry, dvakrát 1000 metrů čtverečních a jeden 2000 metrů čtverečních," řekl Tichý. Dodal, že kdyby nenahradili výstavbou nových ateliéru natáčecí plochu, byl by to významný zásah do provozu studií.

V posledních 10 letech podle Tichého investovali do areálu téměř tři čtvrtě miliardy korun. "Mezi největšími investicemi byla rekonstrukce bývalé budovy filmových laboratoří. To byla investice ve výši 150 milionů korun," řekl Tichý. Dnes slavnostně otevřel novou dílenskou halu, ve které se usadí novější technologie pro stavbu dekorací. "Bude tam lakovna, budou tam nové provozy, které se provizorně schovávaly v zákoutích areálu," řekl Tichý.

Větší konkurenceschopnost Česka by podle Tichého zaručily vyšší pobídky, k 30 procentům, a více peněz pro zahraniční štáby. "Kdyby tady bylo 1,6 až dvě miliardy korun na pobídky, tak to je adekvátní tomu zájmu, který o natáčení v České republice je," řekl Tichý. V letošním rozpočtu je na pobídky pro tvůrce 1,2 miliardy, v návrhu rozpočtu na příští rok 1,4 miliardy korun.

Nyní jsou všechny barrandovské ateliéry zabrané natáčením amerického seriálu Blade Runner 2099 v produkci Amazonu, který by v Česku mohl nechat až miliardu korun. "Už v tuto chvíli jednáme a přemýšlíme, že se budou připravovat na druhou sérii, takže se vytváří povědomí o tom, co všechno by si Blade Runner chtěl nechat, třeba uschovat i dekorace na natáčení druhé série," řekl Tichý. Dodal, že letos zatím cítí útlum v zájmu o natáčení. "Myslím si, že je to aspekt loňské stávky, to znamená, že se dost projektů posunulo na pozdější období. Další problém bylo uzavírání registrace v pobídkovém systému," dodal.

Ateliéry na kopci nad Vltavou se zrodily na samém úsvitu éry filmu díky iniciativě rodiny Havlů - stavitele Václava a podnikatele v kinematografii Miloše. Se stavbou ateliérů, jejichž podobu navrhl architekt a také filmař Max Urban, se začalo 23. listopadu 1931, první snímek se v nich začal natáčet v lednu 1933.