Bartoš: Koalice by teze normy o bydlení mohla projednat v červnu či červenci

Teze a parametry nového zákona o podpoře bydlení by politici koalice mohli dostat a projednat v červnu či červenci. Na konferenci o bydlení to v pondělí řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Jeho úřad pak s ministerstvem práce podle výsledné koaliční shody normu dopracují. Podle legislativního plánu by kabinet měl hotový návrh zákona o podpoře bydlení dostat v posledním čtvrtletí příštího roku, nová pravidla by pak měla začít platit od roku 2025.

"Intenzivně pracujeme na základních tezích a parametrech zákona. Naše ambice je projednat je v červnu, červenci na platformě koalice. Od toho se odpíchneme a budeme zákon dopracovávat," uvedl Bartoš.

Podle Bartoše v dubnu vznikly dva týmy. Vedle zástupců resortů a samospráv jsou v nich i experti z neziskového sektoru. Zákon má přispět ke zvýšení dostupnosti bydlení a zajistit i podporu lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi. Obcím by měl nabídnout volitelné nástroje k řešení situace. Nastavit by měl také pravidla financování. "Naší ambicí je připravit legislativu a vyvinout možná i politický tlak, protože kde je vůle, tam je i cesta. Chceme nabídnout portfolio možností řešení, aby neexistovala výmluva, proč municipalita tam, kde je situace tristní, ji neřeší," řekl ministr.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení problémy s bydlením tehdy mělo až 600 tisíc domácností. Z nich až 350 tisíc vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190 tisíc hrozila ztráta bydlení a až 60 tisíc žilo v nevyhovujícím prostředí. Situaci zhoršuje zdražování. Podle výzkumu "Česko 2022: Život k nezaplacení" agentury PAQ Research a Českého rozhlasu utrácí nyní víc než dvě pětiny příjmu za bydlení až 22 procent domácností, v přepočtu tedy skoro milion. V listopadu jich bylo 14 procent.

Podle expertů na sociální problematiku Česko potíže bez zákona o bydlení s rozdělením rolí státu a obcí i nastavením financování nevyřeší. V předminulém volebním období normu o sociálním bydlení chystala tehdejší Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců, shodu ale nenašla a legislativu neprosadila. Zákon slibovala ve svém programu v minulém volebním období pak i Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů, krátce po svém nástupu ho ale nahradila dotačním programem Výstavba. V roce 2020 se z něj v celé zemi postavilo 70 bytů.

Bartoš řekl, že peníze byly dosud "naprosto nepostačující" a podmínky dotací nebyly pro obce vhodné. Podle ministra se dají nyní využít prostředky z Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldů, kde mohou vznikat byty. Ty mohou vyrůst i díky spolupráci veřejného a soukromého sektoru v takzvaných PPP projektech (PPP - Public Private Partnership). Podporu má získat družstevní bydlení i výstavba malometrážních bytů. Zvažuje se garantovaný nájem. Majitel by mohl svěřit svůj byt například do správy města, které by zaručilo včasné placení nájmu a údržbu.