Bartoš nastínil strategii. Rýsuje se spolupráce se STAN?

Hnutí STAN je v současné chvíli pro Piráty politicky nejbližší partner. Případnou koaliční spolupráci by s ním ale Piráti domlouvali až po volbách. Na tiskové konferenci v Ostravě to v sobotu řekl znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Česká pirátská strana je středová liberální strana. Jediná další skutečně středová liberální strana v České republice je v tuto chvíli hnutí STAN, ostatní strany jsou spíše směrem k té konzervativní části politického kompasu nebo třeba směrem k nějakým autoritářským typům stran, minimálně do systému řízení. Takže ve spolupráci by to byl politicky nejbližší partner," řekl Bartoš.

Připomněl, že o výzvě ke spolupráci v krajích po volbách, nikoliv před volbami, hovořil i předseda STAN Vít Rakušan. Bartoš řekl, že před každými volbami ukazují povolební strategii. Piráti nevyloučili spolupráci s demokratickými stranami, vyloučili spolupráci se stranami typu hnutí Tomia Okamury či s komunisty.

"Máme jasné podmínky. To jsou, že do vlády nejdou za tu stranu lidé, kteří mají třeba střet zájmů nebo korupční minulost, nebude tam mít většinu hegemon na české politické scéně, vládní hnutí ANO. To jsme měli v předchozí strategii a já si myslím, že to bude obsaženo i v té budoucí, ve volbách v roce 2021," řekl Bartoš.

Zdůraznil, že koalice se vytvářejí po volbách podle toho, kde strany najdou průniky programů. "Já si myslím, že jsme autentický směr v české politice, že máme co nabídnout. V řadě velkých měst v České republice spolupracujeme na koaličním půdorysu a uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet česká politická situace v tomto roce po krajských volbách a zejména ve volebním roce 2021," řekl předseda Pirátů.

Piráti jsou podle něj ochotni spolupracovat s těmi, kdo dodržují pravidla a dělají transparentní zodpovědnou politiku. Bartoš připomněl, že o vládním angažmá Pirátů se jednalo už v roce 2017. "Byli jsme poptávanou nevěstou. Bohudík jsme zásadoví a neuhnuli jsme z toho, co jsme deklarovali v naší povolební strategii, tudíž jsme skončili jako konstruktivní opozice," uvedl Bartoš

Kdo dál do vedení?

První místopředsedkyní Pirátů bude i další dva roky poslankyně Olga Richterová. Na dnešním celostátním fóru v Ostravě zvítězila ve druhém kole volby. O dalších třech místopředsedech rozhodnou Piráti v hlasováních později odpoledne, o místa se ucházejí čtyři kandidáti.

Richterovou podpořilo 288 z 564 hlasujících. Za ní skončil se 160 hlasy místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který před druhým kolem volby vyzval Piráty, aby hlasovali právě pro Richterovou. Zvolená první místopředsedkyně za to po zveřejnění výsledků poděkovala. "Není tolik politických stran, kde by přímo někdo řekl 'nevolte mě'. To je něco výjimečného," řekla.

Richterová by se jako první místopředsedkyně i nadále chtěla zasadit o propojování strany. "Stejně tak jsem jedním z nositelů takového rozvojového programu Pirátů, hodně se snažíme vzdělávat naše lidi, jak v těch odborných tématech, tak ve věcech lídrovství," jmenovala své cíle. Domnívá se, že je nutné řešit sociální problémy i skutečnost, že struktura české ekonomiky není do budoucna udržitelná. "Strukturální proměna ekonomiky je ve skutečnosti jedním z největších témat pro ten příští rok, na tom budeme pracovat," řekla Richterová.

Znovuzvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš po zveřejnění výsledků volby řekl, že Richterová v uplynulých letech odvedla na místopředsednické pozici hodně práce a vyjádřil přesvědčení, že se mu s ní bude dobře spolupracovat i nadále. Podle staronového předsedy strany je příkladem pro ostatní Piráty a právem dostala znovu důvěru členské základny, ocenil rovněž její práci ve Sněmovně. "Pro mě je nejdůležitější v politice, ale i v životě to anglické lead by example (vést příkladem). Jsem rád, že Olga je první místopředsedkyně, protože si myslím, že svojí prací, chováním, vystupováním, ale i lidským přístupem ten příklad ostatním dává," doplnil Bartoš.

Pikal se bude ucházet o zvolení na další místopředsednický post. Vedle něj jsou kandidáty nynější místopředseda strany Radek Holomčík, europoslankyně Markéta Gregorová a ostravský zastupitel a vedoucí administrativního odboru strany Martin Kučera.