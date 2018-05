Bartošek z KDU-ČSL: Chceme umravnit trh s nemovitostmi

"Rodina je to nejcennější, co máme," hlásá strana lidovců, která se snaží prosadit opatření, jež by mohla pomoci k dostupnějšímu bydlení rodičům s dětmi či ovdovělým osobám. I proto se ve čtvrtek dopoledne konala diskuzní sešlost, při které vybraní poslanci představili své návrhy, jak požadovaných změn dosáhnout.



"Rozhodli jsme se, že v podstatě umravníme trh s nemovitostmi, protože to, co se děje, je špatné. Bydlení se stává pro řadu lidí naprosto nedostupné. Proto chceme po městech a obcích, aby se vybudovali obecní byty, které by umožnily bydlení mladým lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku nebo nemají možnosti kde bydlet. V praxi jde o to, že se upraví státní fond rozvoje bydlení," uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

V praxi by to podle něj znamenalo, že si obce vybudují za laciné peníze byty. "Je to jednoduché, když se z celého systému odstraní banky a developeři, tak v ten moment se cena nájmu sníží zhruba o 40 procent, to znamená, že z deseti tisíc se rázem stane šest tisíc korun," vysvětlil. Následně dodal, že celý koncept je velmi sympatickým v tom smyslu, že se obce nezadluží.

"Já tomu říkám Marshallův plán pro města a obce, protože stát obcím ty peníze půjčí za nula nic. Obce to potom budou státu vracet přes nájemné; to tedy znamená, že se obce nezadluží, stát také ne a na konci zůstanou byty ve vlastnictví obce nebo v privátním vlastnictví lidí, kteří tam žijí," vysvětlil postup v praxi Bartošek. Rovněž uvedl, že by takové byty byly dostupné pro mladé rodiny, rodiny s dětmi a seniory.

Nicméně není to podmínka a záleží na tom, jak se k tomu postaví obec; pokud by město nabídlo obecní byty i někomu jinému, je to na něm. Co se týče samotné novely, podle Bartoška je to jednoduché zejména v tom, že se nemusí vymýšlet a prosazovat nový zákon. "Stačí, když se parametricky upraví Státní fond rozvoje bydlení, a tak do půl roku můžeme začít stavět," uzavřel Bartošek.

Vdovské důchody jsou opomíjené

Mezi dalšími body diskuze byla také řešená problematika vdovských důchodů, o kterých mluvila poslankyně Pavla Golasowská. Ta všem zúčastněným vysvětlila, z jakého důvodu je právě tento bod tak důležitý. "Jedná se stále o opomíjenou skupinu lidí, kteří jsou jaksi na okraji společnosti," vysvětlila. Podle ní je důležité, aby se právě na tyto lidi nezapomínalo, a naopak se jim poskytla pomoc v už tak náročné životní situaci. Základní pilíře, jak toho dosáhnout, představila během své prezentace.

"Chtěli bychom zvýšit hranici pobírání důchodu z jednoho roku na dva. Je to zejména kvůli tomu, že člověk po smrti svého druha či družky řeší spoustu věcí, jako jsou například náklady na bydlení, zablokované karty, pozůstalosti a kolikrát se stává, že jeden rok je dost krátká doba na to, aby vše člověk vyřešil," uvedla.

Zároveň pokračovala ve výčtu změn, které by ráda prosadila. Zaměřila se rovněž i na výši procentního výměru vdovského důchodu, který chtějí zvýšit z padesáti na šedesát procent: "Vzhledem k tomu, že se valorizují starobní důchody a vše se zdražuje, chceme, aby poskočily i vdovské důchody."

Za další důležitý pilíř označila také pojištění. Podle ní se často stává, že zesnulá osoba nesplnila potřebnou dobu trvání pojištění, přitom do završení často zbývá jenom několik měsíců. Nicméně pozůstalý ani tak nemá nárok na pobírání vdovského důchodu a vzniká problém, který může značně zkomplikovat život. "Takovým situacím chceme předcházet. Proto navrhujeme, aby důchod byl přiznaný pozůstalé osobě i v případě, že zesnulé osobě zbývalo do završení pojistného pár měsíců nebo maximálně rok," vysvětlila pro TÝDEN.CZ.