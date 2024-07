Bartoška se stal patronem nových onkologických ambulancí v karlovarské nemocnici

Karlovarská nemocnice dnes zahájila provoz onkologické ambulance. Jejím patronem se stal prezident Mezinárodního filmového festivalu Jiří Bartoška, který se dnešního otevření osobně účastnil. V krajském městě zatím tyto zdravotnické služby chyběly. Náklady na vybudování ambulancí, které budou sloužit pacientům z celého kraje, byly deset milionů korun. Novinářům to dnes řekl ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Josef März.

"Narazili jsme na to, že objekt je v památkové zóně. Stavba byla financována z rozpočtu KKN a trvala zhruba tři měsíce, ale připravovala se delší dobu. Ambulance bude v tuto chvíli fungovat v tomto rozsahu, protože je to pro stávající ambulantní chemoterapii dostačující," uvedl März.

Ambulance vznikla v prostorách, kde v minulosti bylo například centrum lékařské pomoci pro ukrajinské uprchlíky. Pro nemocnici bylo zásadní zabezpečit ambulanci personálně, kdy se na jejím chodu budou podílet tři lékaři, z toho dva na částečné úvazky, a čtyři sestry. Denně odbaví až 30 pacientů na jednoho lékaře, přičemž v ambulanci jsou prostory pro dva lékaře. Do Karlových Varů budou částečně převedeni pacienti, kteří nyní museli dojíždět do Chebu. Tam je jedna z nejstarších onkologických ambulancí v republice.

To, že v krajském městě onkologické služby zatím chyběly, překvapilo i Bartošku. "Zaplať pánbůh za tu ambulanci. Nemělo by logiku, abych otevíral gynekologickou ambulanci, protože s tím nemám žádné zkušenosti. S onkologií zkušenosti mám, takže jsem řekl, že to rád udělám. Když jsem točil Teorii tygra, sám jsem byl onkologickým pacientem," řekl dnes. Herec a prezident festivalu, který se nyní v Karlových Varech koná, se s rakovinou mízních uzlin v mezihrudí léčil před deseti lety. Loni na podzim se mu rakovina vrátila. V loňském roce si také zahrál v seriálu České televize Smysl pro tumor. V osmidílné sérii hrál sedmasedmdesátiletý Bartoška pacienta na onkologickém oddělení.

Podle Hany Korunkové, lékařky nově otevřené onkologické ambulance je pro onkologické pacienty připraveno pět křesel a jedno lůžko pro aplikaci cytotoxické léčby, takzvané standardní chemoterapie. Léčba vyššího levelu, léčba biologická a imunoterapie je směřována do komplexních onkologických center. Pacienti dojíždí do fakultních nemocnic do Plzně a do pražské Bulovky.

Karlovarský kraj coby majitel a zřizovatel přestavuje areál Karlovarské krajské nemocnice, takzvaného generelu, zhruba za tři miliardy korun. Na otevření onkologické ambulance v pavilonu N a na rekonstrukci pavilonu L, kdy se letos 1. února v opravených prostorech otevřela nová transfuzní stanice, bude navazovat bourání pavilonu G a stavba objektů, kde je v plánu rozšíření urgentního příjmu, interního oddělení či vybudování komplexního onkologického centra. Výstavba by měla začít v roce 2025. Přestavba celé nemocnice včetně jejího vybavení by pak měla být kompletně hotová v roce 2030.