Baterie k recyklaci? Češi normy EU plní, polovina zemí ale ne

Pouze necelá polovina členských zemí plní normy Evropské unie, které jim ukládají odevzdat k recyklaci minimálně 45 procent baterií v oběhu. Česká republika ale patří mezi ty poctivé: odevzdáno loni bylo 1681 tun baterií, což je 46 procent. V tiskové zprávě to uvedla organizace Ecobat, jež také v srpnu provedla průzkum, podle kterého baterie vždy nebo téměř vždy třídí už tři čtvrtiny Čechů.

"V třídění a recyklaci baterií je dlouhodobě na špičce Belgie, kde se vytřídí 70 procent baterií. Tam má ovšem sběr baterií výraznou podporu v legislativě a povinnosti dovozců baterií výrazně finančně přispívat na recyklaci," uvedl jednatel společnosti Ecobat Petr Kratochvíl. Česko se drží mezi zhruba desítkou zemí, které normu plní. Například Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko nebo Ukrajina tak nečiní. Některé země dosud nedodaly výsledky ani za rok 2016.

Význam recyklace stoupá i proto, že se v posledních sedmi letech zvýšila spotřeba baterií přibližně o pětinu a dramaticky roste využívání lithiových baterií. "Musím konstatovat, že současný recyklační průmysl není připraven na zpracování nových chemických typů lithiových baterií. Situaci komplikují i bezpečnostní aspekty, protože lithium je velice reaktivním kovem, což se projevuje i jeho výbušností a hořlavostí. Sběr i recyklace musejí probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření," upozornil Kratochvíl.

Podle organizace lidé, kteří netřídí baterie a vyhazují je do koše, poškozují přírodu hned dvakrát. Na skládkách se z nich uvolňují škodlivé látky do ovzduší, půdy, spodních i povrchových vod. Zároveň bez recyklace nelze získat z baterií kovonosné suroviny, jež by bylo možné použít k výrobě nových produktů. "O to víc pak musíme tyto suroviny získávat těžbou," píše se v tiskové zprávě.

Změnit to má Evropský týden recyklace baterií, který se koná od pondělí do neděle a má za cíl zvýšit informovanost a motivaci veřejnosti k třídění baterií. "Tradice evropského svátku recyklace baterií vznikla už před čtyřmi lety a může nás těšit, že to bylo díky iniciativě České republiky. Od roku 2015 jsme si vždy 9. září připomínali Evropský den recyklace baterií," uvedl Ecobat. Evropská asociace Eucobat se rozhodla svátek recyklace baterií tentokrát rozšířit na celý týden.