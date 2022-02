Bednárik skončil v čele ČD, dočasně povede firmu náměstek Kraus

Dosavadní šéf Českých drah (ČD) Ivan Bednárik ve funkci končí. Při úterním mimořádném jednání dozorčí rady ČD rezignoval. Jeho nástupce vzejde z výběrového řízení, do té doby firmu povede dosavadní náměstek Michal Kraus. V představenstvu v úterý skončili také jeho místopředseda Václav Nebeský a člen Petr Pavelec, novou členkou vedení se stala šéfka DVI, dcery ČD, Blanka Havelková. Dozorčí rada zároveň zvolila svým předsedou ekonoma Miroslava Zámečníka. Novinářům to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Bednárik byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Václava Nebeského. Nyní končí k 28. únoru. Předtím Bednárik vedl ČD Cargo. Důvody odchodu z čela společnosti Bednárik nekomentoval s tím, že jsou mezi ním a radou. Zároveň však uvedl, že má výhrady vůči úsporám, které vláda při podnikovém hospodaření žádala. Jedním z důvodů neshod se současným vedením ministerstva zřejmě budou i spory ohledně plateb za pozemky ČD, které využívá Správa železnic, a vláda je zřejmě nepovolí. Dráhy, které hospodaří s vlastním kapitálem a na své podnikatelské riziko, podle Bednárika počítaly s penězi už v podnikatelském plánu dopravce pro tento rok, který vedení předložilo dozorčí radě. Ten tak zřejmě bude muset dopravce přepracovat.

"Z výběrového řízení musí vzejít silný manažer, který stabilizuje hospodaření Českých drah. Zároveň bude jeho úkolem vypořádat se s majetkovými vztahy, nastavit efektivnější strukturu řízení celé skupiny ČD. Zvýšit se má také kvalita poskytovaných služeb národního dopravce. Cestující musí vidět nové a čisté vlaky," popsal Kupka svá očekávání k novému šéfovi drah.

Podle Zámečníka vypíšou dráhy výběrové řízení na nového předsedu představenstva do konce tohoto týdne. "Potřebujeme člověka evropského formátu," podotkl. Podnik po odchodu Bednárika zatím povede dosavadní náměstek pro servis Michal Kraus, který je ve vedení státního dopravce od září 2019 a v minulosti vedl například Plzeňské městské dopravní podniky. Kraus se zároveň v představenstvu nově posune na post místopředsedy. V představenstvu jsou dále Jiří Ješeta a nově Blanka Havelková. Po výběrovém řízení, které podle Zámečníka skončí nejdříve koncem března, by vedení dopravce mělo být opět pětičlenné. Další člen, který by měl mít na starosti finanční řízení, vzejde podle Zámečníka buď z výběrového řízení, nebo si jej přivede nový šéf představenstva v rámci svého týmu. "Tyto možnosti ještě posoudíme," dodal Zámečník.

Skupina České dráhy, zahrnující osobního i nákladního dopravce a další dceřiné podniky, předloni hospodařila se ztrátou 4,1 miliardy korun. V prvním pololetí loňského roku pak skončila ve ztrátě 217 milionů korun.