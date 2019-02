Benešov plánuje schodek 142 miliónů, chce investovat do dopravy

Benešov chce letos hospodařit s příjmy 551 milionů korun a výdaji 693 milionů. Schodek více než 142 milionů korun by měl pokrýt zůstatek z minulých let a úvěr. Návrh rozpočtu schválili zastupitelé, podpořila ho i opozice. Většina investic půjde do dopravy. Město letos začne s výstavbou dopravního terminálu a parkovacího domu. Na projekty za 160, respektive 130 milionů korun získalo dvě stomilionové dotace z Evropské unie.

Zastupitelka za STAN Jana Čechová by v rozpočtu uvítala více peněz pro školství, sociální oblast a životní prostředí. "Tyto investice jsou tam v současné době v zanedbatelné úrovni, což je dáno tím, že většina investic jde do dopravy," uvedla. Starosta Jaroslav Hlavnička (Volba pro Benešov) namítl, že výstavbu terminálu a parkovacího domu je potřeba zvládnout v letošním a příštím roce, kdy končí příslušné dotační tituly.

Místostarosta Roman Tichovský (ODS) poukázal na to, že půjčené peníze poslouží jen na předfinancování terminálu a parkovacího domu. Dotační prostředky podle něj město obdrží po výstavbě a kontrole projektu, což bude nespíš až v roce 2021. "V momentě, jak dostaneme peníze, tak je vrátíme a město bude bez dluhů," uvedl Tichovský.

Kritizoval při tom bývalou koalici ČSSD a ANO podporovanou komunisty a TOP 09 za to, že si vzala úvěr 250 milionů korun, který podle něj Benešov nepotřeboval. Ve městě od loňského listopadu vládne Volba pro Benešov s ODS, STAN a Piráty. Zastupitel za ANO Jakub Hostek namítl, že bývalá radnice Benešov nezadlužila, předala město nástupcům se sto miliony na účtech a z úvěru nevyčerpala ani korunu.

Na loňský rok měl Benešov schválený rozpočet s příjmy 537 milionů korun a výdaji 954 milionů. Schodek 417 milionů Kč měl být pokryt ze zůstatku z minulého období a z investičního úvěru.