Benešová: Ohrožením justice jsou spíš demonstrace, ne já

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijala pozvání ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Řeč nebyla pouze o aktuální politické situaci, ale také o demonstracích vůči jejímu jmenování do čela ministerstva. Benešová se například vyjádřila, proč je podle veřejnosti ohrožením justice.

Hlavním tématem pořadu se stalo palčivé téma, které hýbe nejen českou politickou scénou, ale také veřejností. Moderátor v úvodu začal tím, že Marie Benešová se stala hlavním tématem demonstrantů kvůli jejímu jmenování do čela ministerstva spravedlnosti. Lidé ji označují jako ohrožením justice. "V čem jste ohrožením justice?" tázal se ministryně Soukup.

"Tohle je hodně široký pojem. Víte co, stejně tak můžete pojmout ohrožení justice i fakt, že se demonstruje. Ti státní zástupci, soudci vidí tu nespokojenost veřejnosti, je na ně vyvíjen tlak a jak pak mohou o něčem rozhodovat, když vidí ty davy lidí s transparenty? Můžete se to na zkrátka dívat z různých úhlů," vyjádřila se Benešová. Zároveň dodala, že netuší, čím si takový hněv a nespokojenost s jejím jmenováním zasloužila. "Celý život pracuji v justici, které jsem se snažila pomáhat," doplnila.

Soukup poznamenal, že v době, když byla jmenována novou ministryní se událo spoustu věcí. Připomněl například to, že minulý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek rezignoval, policie v té době rovněž odevzdala spisy o Čapím hnízdě státnímu zástupci. "Já si ale nevybírám, kdy budu jmenovaná. Byla to souhra náhod, vlastně jsem byla ohrožením justice ještě před tím, než jsem byla jmenovaná ministryní," usoudila Benešová.

Jaromír Soukup však šel ještě hlouběji a položil otázku, která dlouho rezonovala mezi demonstranty, tedy zdali by mohla Benešová dojít za státním zástupcem a zasahovat do jeho práce. "To by byla kamikaze! To bych byla blázen, to by byla sebevražda. Víte, co by to bylo za ostudu, kdybych tohle udělala? A hlavně další dny ty novinové titulky," vyjádřila se.

Benešová vs. Zeman

Společně se dostali i ke spekulacím, že Benešová poslouchá prezidenta České republiky Miloše Zemana. "Pan prezident by vám mohl vyprávět, kolikrát jsme spolu měli nějaké neshody. Dokonce jsme v minulosti spolu nějaký čas nemluvili, ale vždycky jsme si to nějak vysvětlili a dospěli k nějaké shodě," poznamenala politička.

Dalším výrazným tématem diskusního pořadu byli již zmínění státní zástupci, soudci a obecně justice v Česku. Benešová v minulosti prohlásila, že justice potřebuje změnu například v podobě třístupňové soustavy - vrchní státní zastupitelství by šla ze hry (aktuálně je soustava čtyřstupňová, pozn. red.). Její názory však vyvolaly rozsáhlou diskuzi a obavy. "Tyto úvahy a debaty jsou v oběhu již dvacet let a stejně je to stále v nedohlednu," poznamenala. Podle ní žádná změna v justici neproběhne ze dne na den. Nechápe tudíž, proč je kolem její osoby tolik rozruchu.

Problém v podobě exekucí

Mezi posledními tématy se objevila také problematika exekucí. Benešová uvedla, že je ráda, že vláda konečně pochopila, že problém je velký a musí se urychleně řešit. Soukup zmínil také fakt, že největší "lumpárnu" považuje hlavně exekuce, které pramení z dopravních podniků. "Sociálně slabší lidé pak kvůli pár drobným nejsou schopní dluhy a exekuce zvládat," poznamenal. Oba se shodli, že problém se musí brzy vyřešit.

Na závěr ještě moderátor poznamenal, že by byl rád, kdyby Benešová ve své funkci setrvala co nejdéle. "Životnost ministerstva spravedlnosti v Česku je tak kolem jednoho roku. Je to velký tlak, ale já jsem na takový život zvyklá, tak uvidíme, jak to dopadne" uzavřela Benešová.