Blatný je podle Zemana kvůli odmítání vakcín spoluzodpovědný za zemřelé na covid

Odvolaný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) blokoval podle prezidenta Miloše Zemana přísun vakcín do Česka, a je tak spoluodpovědný za zemřelé na covid-19. Zeman to řekl při středečním jmenování ředitele vinohradské nemocnice Petra Arenbergera Blatného nástupcem. Prezident doufá, že se Arenberger nenechá v případě vakcín z Ruska či Číny otrávit ideologickou hysterií.

Zeman v březnu vybídl k odvolání Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové kvůli odmítání ruské vakcíny Sputnik V. Ve středu výtku zopakoval s tím, že se kvůli vakcínám obrátil na své protějšky z Izraele, Ruska a Číny. "Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka SÚKL tento proces blokovali," řekl Arenbergerovi.

U ruské a čínské vakcíny podle Zemana panuje naprosto bezpředmětná ideologická hysterie mezi opozicí či hloupými novináři. "Přeji vám, abyste se touto hysterií nenechal otrávit a funkci vykonával v zájmu českého národa a jeho zdraví," prohlásil.

Blatný trval na tom, že ruská očkovací látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) stejně jako ostatní vakcíny. "Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují," prohlásil Blatný ve středu na tiskové konferenci, kde oznámil své odvolání.

Zeman ve středu Arenbergerovi řekl, že do funkce nastupuje v těžkých časech. "Zápasíme s pandemií a nejdůležitějším nástrojem v tomto boji je očkování. Každý z nás by měl proto usilovat o to, aby zde bylo co nejvíce efektivních vakcín," uvedl. O vakcíny v Česku se zasloužil premiér Andrej Babiš (ANO) a zajistit se je snažil i sám Zeman, řekl. Blatný a Storová však podle něj proces blokovali. "Každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí ČR a nese spoluodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají," prohlásil.

Arenberger v minulosti připustil, že by zájemcům umožnil, aby se ruskou vakcínou očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a SÚKL. "Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně," vysvětlil serveru Novinky.cz.

Zeman řekl, že Sputnik kupují Rakousko či Německo. Německo podle dostupných informací dosud vakcínu nenakoupilo, používání preparátu se ale po případném evropském schválení nebrání. Vlivný bavorský premiér Markus Söder, který má kancléřské ambice, vyzval již v polovině března, aby se Evropa nákupu Sputniku V věnovala. Stejný názor k očkování po případném schválení EMA zastává i kancléřka Angela Merkelová.

Německo dosud ruskou očkovací látku Sputnik V samo neobjednalo. Na středeční tiskové konferenci německé vlády to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Teresa Nauberová. "Objednávky zařizuje Evropská unie," řekla Nauberová.

Rakousko zvažuje, že koupí milion dávek Sputniku. Kancléř Sebastian Kurz po jednání s ruským velvyslancem 31. března prohlásil, že Rakousko je v posledních metrech přípravy objednávky. "Pokud Sputnik objednáme, pak budeme mít ještě v dubnu 300 tisíc dávek, v květnu 500 tisíc dávek a na začátku června 200 tisíc dávek," řekl Kurz.