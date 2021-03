Blatný: V dubnu budou v Česku desetitisíce dávek vakcíny Johnson

Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dodávána do Evropské unie od 16. dubna. Už v dubnu přijdou do Česka desítky tisíc dávek, řekl v pátek na tiskové konferenci. V Česku se očkuje zatím třemi vakcínami, většina dávek je od firmy Pfizer/BioNTech. Do čtvrtka bylo podáno 1,26 milionu dávek. Podle ministra bude v pondělí zřejmě naočkovaný miliontý člověk.

Do Evropské unie by měly směřovat tři miliony dávek vakcíny od firmy Johnson & Johnson, v květnu pak 13 milionů a v červnu 39 milionů. ČR má objednány celkem dva miliony dávek této jednodávkové vakcíny. "Již v dubnu budou do ČR dodány vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat je budou přímo praktičtí lékaři a přímo jim bude zavážená," řekl v pátek ministr.

Harmonogram v očkovací strategii počítal v dubnu se 185 tisíci dávek. Vakcína byla ale Evropskou agenturou pro lékové přípravky schválená až minulý týden.

Vakcína od americké firmy Johnson & Johnson se podle českého lékového ústavu (SÚKL) podává v jedné dávce do svalu v horní části paže. Klinická hodnocení, kterých se účastnilo přes 44 tisíc lidí, prokázala, že je bezpečná a účinná pro lidi starší 18 let. V klinických hodnoceních měla vakcína účinnost 67 procent.

Nyní se v EU očkuje látkami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. V ČR se očkuje od 27. prosince, obě potřebné dávky už dostalo zhruba 340 tisíc lidí, alespoň jednu pak dalších asi 614 tisíc lidí. K očkování se mohou hlásit zdravotníci, zaměstnanci škol a senioři nad 70 let. Starších 80 let už dostaly vakcínu tři pětiny, sedmdesátníků asi pětina. Očkovat je možné také chronické pacienty s vybranými rizikovými diagnózami, od středy jim mohou kódy posílat jejich ambulantní lékaři.