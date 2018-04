Boj o tuzemák s typickou vůní pokračuje. I přes výjimku

Unie výrobců a dovozců lihovin se bude během pěti let, kdy bude platit výjimka pro ČR a Slovensko pro výrobu tuzemáku s aromatem, snažit přesvědčit Evropskou komisi, že aroma zdraví neškodí. Výjimka není platná pro výrobce cukrovinek, podle Potravinářské komory ČR si se zaváděním nových chutí výrobci poradili. Podle jednoho z předních výrobců cukrovinek, společnosti Neslé Česko, se změna aromatu projeví v pěti firemních výrobcích, které začne vyrábět po 22. dubnu.

Česko a Slovensko dostaly od Evropské komise výjimku, a budou tak moci při výrobě alkoholického nápoje "tuzemák" dalších pět let používat tradiční rumový éter. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin esence obsahuje rakovinotvorné látky. Rumový éter obsahuje sloučeninu furan, která by mohla být podle komise nebezpečná pro zdraví.

"Je potřeba říct, že nebezpečné látky jako furan jsou běžné v množství, jaké naleznete ve dvou panácích tuzemáku, například v instantní kávě, v zelenině, v ovoci. Najdete to zvláště v potravinách, které jsou konzervovány," uvedl výkonný ředitel unie Jaroslav Burkart.

Podobně argumentuje ředitel Potravinářské komory ČR pro programování a strategii Miroslav Koberna. "Je to produkt, který se 150 let vyrábí, nikdy s ním žádné problémy nebyly, nikdy nikomu zdraví nepoškodil, a pokud vím, tak objem, který by mohl mít zdravotní důsledky, je asi v osmi litrech (rumu). Pokud tedy někdo bude dlouhodobě konzumovat čtyři až osm litrů rumu denně, tak mu určitě ten rumový éter zdraví poškodí," uvedl.

Výjimka EK neplatí pro cukrovinky. "Zásadní problém to nebude. Výrobci, kteří toto rozhodnutí očekávali, si s tím nějakým způsobem poradili," řekl Koberna. Rozdíl v chuti nebude natolik významný, aby ho spotřebitelé vyhodnotili jako negativní.

Mluvčí Nestlé Česko Andrea Brožová ČTK řekla, že firma začala s hledáním nového aromatu už loni v září. "V současné době máme náhradní aromata, se kterými začneme výrobu 22. dubna. Jde čistě o výměnu jednoho aromatu za druhé, nikoliv o změnu receptury. Byly provedeny senzorické testy a udělali jsme vše pro to, aby zákazník nic nepoznal. Změna aromatu se dotkla pěti našich výrobků - jde o Rumové pralinky, Milenu, Coco, Margot a Sójové řezy," dodala. Cena cukrovinek by se podle ní měnit neměla. "Nicméně náklady pro výrobce tato změna nese. Patří mezi ně práce přibližně 20členného týmu po dobu šesti měsíců. Tento proces stále ještě není ukončen," dodala.

"Naši zástupci při vyjednávání s Evropskou komisí o dalším možném používání rumového aroma v lihovinách argumentovali doložením tradice výroby v těchto nápojích. Proti výjimce dnes byla Francie a Dánsko, Rakousko se zdrželo hlasování, ostatní členské státy a komise ji odsouhlasily," uvedl český ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO).

Rumové aroma využívané pro výrobu tresti dává rumu podle úřadu nezaměnitelnou a běžnými aromaty nenahraditelnou chuť. "Výroba rumové tresti má v ČR mimořádnou tradici, která spadá do 19. století," uvedlo ministerstvo zemědělství. Loni se v ČR podle něj vyrobilo 17 milionů litrů tohoto rumu.