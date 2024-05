Boston vypadl z play off NHL, hráči Pastrňák a Zacha by mohli posílit český tým na MS

Hokejisty New York Rangers doplnily v semifinále NHL další dva týmy. Florida zvítězila v Bostonu 2:1 a sérii ovládla 4:2. Domácím nestačil gól Pavla Zachy, který by s Davidem Pastrňákem mohl posílit českou reprezentaci na domácím mistrovství světa. Napodobili by tím útočníka Caroliny Martina Nečase, jenž s týmem vypadl o den dříve z play off a dnes by měl dorazit do Prahy. Dallas s Radkem Faksou v sestavě vyhrál v Coloradu 2:1 ve druhém prodloužení a sérii uzavřel také v poměru 4:2.

Zacha vstřelil ve svém 25. startu ve vyřazovací části poprvé gól. Sedmadvacetiletý útočník se dostal v závěru úvodní třetiny do sólového úniku a bekhendovou kličkou otevřel skóre. Ve 33. minutě vyrovnal z mezikruží Anton Lundell, po jehož střele zařídil Floridě postup Gustav Forsling z dorážky v čase 58:27.

"Ani nevím, jak prošel puk do branky. Jen jsem viděl, jak se někdo raduje. Bylo to úžasné," popsal Forsling. "Nejsem hráčem, který střílí vítězné góly. Mým úkolem je hlavně bránit. Je příjemné, když pomůžete týmu i takhle, ale obrana je pro mě na prvním místě," doplnil bek Floridy.

Do sestavy Bostonu se vrátil kapitán Brad Marchand, jenž vynechal pravděpodobně kvůli otřesu mozku předchozí dva zápasy. Domácí publikum jej bouřlivě přivítalo.

"Ovace na začátku utkání mluví za vše. Pomohlo nám to k lepšímu startu než v minulých utkáních. Myslel jsem si, že to bude náš večer. Hráči vypadali uvolněně, sebevědomě. Jejich gólman (Sergej Bobrovskij) byl ale velmi dobrý," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Nikdy nejste šťastný, pokud nevyhrajete poslední zápas sezony. Ale byla pro mě čest trénovat tento tým. Někteří hráči udělali ohromný pokrok, můžou být na sebe hrdí," doplnil kouč.

Hráče Floridy ani nerozhodil požární hlásič, který se spustil na hotelu v době, kdy se chystali si zdřímnout. Trenér týmu Paul Maurice dokonce označil nepříjemnou situaci za dobré znamení.

"Když se během mé kariéry v hotelu něco pokazilo, zaručovalo to výhru," vysvětlili Maurice, jehož svěřenci vyřadili Boston druhým rokem za sebou. Loni z pozice outsidera, když postoupili ve Východní konferenci do play off z posledního místa a na Bruins ztratili 43 bodů. "Letošní série byla úplně jiná. Jsme teď mnohem lepším týmem," podotkl.

Florida se probojovala mezi čtyři nejlepší týmy NHL podruhé za sebou. Ve finále Východní konference se střetne s Rangers, vítězem základní části.

Colorado vedlo od 26. minuty, v níž využil Mikko Rantanen přesilovou hru střelou z pravé strany k bližší tyči. Na začátku třetí třetiny vyrovnal z rychlého protiútoku Jamie Benn. Zkušený útočník se dostal za domácí obranu a prosadil se bekhendovým blafákem. Hrdinou Dallasu se stal Matt Duchene, protože v 92. minutě ukončil zápas dorážkou do odkryté branky. Dalším soupeřem Stars bude vítěz série Vancouver - Edmonton.

"Puk se ke mně odrazil, vystřelil jsem a pak už jsem měl prázdno," řekl Duchene, který stál také u gólového momentu v 74. minutě. Jeho spoluhráč Mason Marchment skóroval, rozhodčí ale trefu neuznali kvůli dovolenému bránění gólmanovi. Provinil se Duchene. "Myslím si, že nechtěli, aby takový gól rozhodl. Ale nakonec na tom nezáleží, vyhráli jsme a postoupili. Je to úžasné," řekl Marchment, jenž po verdiktu kroutil hlavou. Stejně tak trenér Dallasu Peter Deboer.

Colorado vypadlo loni při obhajobě Stanleyova poháru už v prvním kole, letos postoupilo do druhého. "Je to zdrcující výsledek. Cítili jsme, že tenhle tým má všechny potřebné díly do skládačky, aby došel na vrchol," uvedl elitní obránce Cale Makar.