Botanická zahrada v pražské Troji nabídne předvánoční program v podobě vánoční stezky či dílniček

Botanická zahrada v pražské Troji nabídne adventní program, návštěvníci se mohou těšit na vánoční stezku k Betlémské jurtě Divadla bratří Formanů s interaktivní expozicí. Součástí programu budou také víkendové adventní dílny, zájemci si budou moci vyrobit vánoční ozdoby nebo figurky a k dispozici bude také občerstvení. Botanická zahrada Praha to uvedla v tiskové zprávě.

"Nabízíme v letošním roce poprvé předvánoční program v našem venkovním areálu," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý. "Rodinám s dětmi, ale i dalším návštěvníkům, chceme zpříjemnit předvánoční čas a zkrátit čekání na Ježíška," dodal.

V zahradě bude připravena stezka s několika tematickými zastávkami, která vede do Betlémské jurty Divadla bratří Formanů. Každé zastávka bude spojena s vánoční symbolikou a budou pro ně využity přírodní materiály a dřevo přímo z botanické zahrady. V nomádském přístřešku pak příchozí najdou panorama s vyobrazením betlémského příběhu narození Ježíše. Expozice bude interaktivní a do instalace bude možné přidávat vlastnoručně vyrobené figurky.

Součástí adventního programu pak budou i víkendové dílny, během nichž si zájemci budou moci vyrobit vánoční ozdoby z recyklovaných materiálů nebo dřevěné hračky a figurky. První adventní víkend 2. a 3. prosince bude věnován výrobě dřevěných hraček. Dále návštěvníci budou 9. a 10. prosince vyrábět vánoční ozdoby z recyklovaných materiálů, například z kapslí od kávy a 16. a 17. prosince se opět otevře dílna s výrobou dřevěných figurek s vánoční tematikou. Zahrada nabídne návštěvníkům také občerstvení a vánoční čaje, Vinotéka sv. Kláry pak nabídne horký jablečný mošt nebo svařené víno.

Do 29. února je otevírací doba v trojské zahradě od 09:00 do 16:00, skleník Fata Morgana je v pondělí uzavřený a Vinotéka sv. Kláry má v zimě otevřeno od 10:00 do 16:30. Za vstupné zaplatí návštěvníci po celý rok 180 Kč za dospělou osobu, 120 Kč za dítě od tří do 15 let, 95 korun za seniora nad 60 let a rodina až se třemi dětmi si může pořídit rodinné vstupné za 540 korun.