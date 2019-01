Boží Dar bojuje s přívaly sněhu, kalamitní stav stále platí

Kalamitní stav na Božím Daru zůstává v platnosti. Centrum města je i nadále pro dopravu uzavřeno. Pro lyžaře jsou ale k dispozici odstavná parkoviště. Město očekává další sněžení, informoval v neděli starosta města Jan Horník (STAN).

Na Božím Daru napadlo za poslední dny asi 25 centimetrů sněhu. To způsobilo problémy hlavně ve městě. Radnice proto zakázala vjezd návštěvníkům, kteří nemají vyhrazená místa k parkování.

"Žádáme, aby řidiči dbali pokynů dopravní policie. Parkoviště před vjezdem a naproti čerpací stanici jsou uklizena s dostatečnou kapacitou. Všechny tři lyžařské areály ve městě Boží Dar mají vynikající sněhové podmínky," popsal Horník. "Nedoporučujeme pohyb po běžeckých trasách, na které průběžně padají stromy a pohyb běžců je velmi nebezpečný," dodal.

Příjezd na vrchol Klínovce je prozatím pro veřejnost uzavřen, než se podaří vyčistit příjezdové komunikace a parkování na vrcholu hory.

Na Božím Daru i nadále sněží a podle předpovědi má od odpoledne napadnout dalších 30 centimetrů sněhu. V okolí silničáři v neděli uzavřeli i silnici II/219 z "abertamské" křižovatky směr Plešivec - rozcestí. Uzavírka byla vyhlášena kvůli nebezpečí pádu stromů přetížených sněhem. Pouze pro místní a vozy záchranného systému je využitelná silnice z Božího Daru na Ryžovnu - Myslivny - Zlatý Kopec.

Vjezd do centra obce Boží Dar je stále do odvolání uzavřen. Dopravu na místě řídí policejní hlídky a do obce vpouští pouze oprávněné řidiče. pic.twitter.com/JeZAlEGTRj