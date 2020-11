Brabec chce omluvu kvůli posuzování záměru těžby štěrkopísku

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyzval k omluvě kritiky, kteří napadali postup ministerstva při posuzování záměru těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Soud kroky ministerstva vyhodnotil jako správné, uvedla mluvčí resortu Petra Roubíčková. Odvolala se na rozsudek soudu v Brně ze začátku října. Soud tehdy zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru a vrátil mu věc k novému projednání. Žalobci v případu byly převážně obce a také Jihomoravský kraj.

Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru kladné stanovisko EIA, odpůrci těžby ho považují za problematické. Brabcův resort v pátek zdůraznil, že soud prozkoumal kroky, které při posuzování záměru těžby ministerstvo učinilo, a došel k závěru, že postup ministerstva byl v souladu se zákony.

"Věřím, že ten pětiletý politický i mediální hon na ministerstvo životního prostředí v souvislosti s těžbou u Uherského Ostrohu skončil. Za to, co někteří vypouštěli z úst směrem ke mně, omluvu nečekám, na to jsem si již zvykl, ale vždy jsem stál za ministerskými úředníky, kteří záměr těžby v procesu EIA nestranně posuzovali," uvedl ministr.

Brabec vyzval k omluvě

Soud v rozsudku uvedl, že v obecné rovině považuje za nedůvodné námitky poukazující na to, že ministerstvo či báňský úřad při vydávání stanoviska EIA upřednostnili soukromý zájem žadatele na těžbě štěrkopísku před veřejným zájmem na dodávce pitné vody pro obyvatelstvo.

Brabec vyzval všechny, kdo se této podle něj štvanice na úředníky účastnili, aby se veřejně omluvili. "A pokud se neomluví, ať se alespoň stydí za to, co zde posledních pět let předváděli nejenom v médiích, ale i při veřejných projednáních, například v Senátu," uvedl ministr.

Krajský soud v Brně 6. října zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru v souvislosti se zamýšlenou těžbou štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Vyhověl tak žalobě společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a měst a obcí z okolí Uherského ostrohu a Jihomoravského kraje. Žalobci se obávají, že zahájení těžby by zásadně ohrozilo vodní zdroj Bzenec komplex, který zásobuje pitnou vodou více než 140 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje