Brexit bez dohody? Všechno je možné, tvrdí český diplomat

Vnitropolitická situace v Británii je natolik komplikovaná, že nelze vyloučit ani odchod Británie z Evropské unie bez dohody o uspořádání vztahů. V rozhovoru to řekl český velvyslanec v Londýně Libor Sečka. Podle něj si ale všichni britští politici uvědomují, že taková varianta by byla nejhorší možná.

"Je to varianta nějakého vyústění, bohužel ji nemůžeme přehlížet," řekl Sečka o hrozbě takzvaného tvrdého brexitu. "Rozložení elementů na politické mapě je tak složité, že nedává žádnou záruku ničeho," uvedl. Rozdíly podle něj nejsou jen mezi jednotlivými stranami, i mezi vládními konzervativci premiérky Theresy Mayové je řada skupin, které na jednotlivé aspekty brexitu nahlížejí různě.

"Úkolem premiérky je to vybalancovat, najít kompromis, aby uspokojila skoro všechny skupiny. Aby dosáhla dohody s Evropskou unií a současně aby to bylo schváleno parlamenty 27 států a potom ještě britským parlamentem," řekl Sečka. Vzhledem k situaci ve vlastní straně je ale podle něj Mayová ve složité pozici a na konferenci konzervativců v září bude muset obhajovat vládní návrh toho, jak by měla dohoda o brexitu vypadat. "Až na konci září uvidíme, jestli má premiérka silné postavení pro to, aby mohla dokončit vyjednávání," podotkl velvyslanec.

Nejistotu podle něj pociťují i Češi žijící v Británii. "Naši občané by rádi věděli, co se bude dít. Ale chápou, že když britská politická garnitura nemá jasno, jakou vizi nabídnout zemi, kam má směřovat po brexitu, tak nemůžeme občanům dát odpověď na otázky, které mají, byť se o to snažíme," řekl. Ambasáda se podle něj snaží od britských institucí získat záruky, že se podmínky Čechů žijících v Británii nebudou měnit.

Podle Sečky ale ubylo nepřátelských vystoupení, se kterými se někteří cizinci setkávali krátce po referendu o brexitu. "Už tolik nedochází k emocionálním projevům, jako jsme to cítili na začátku. Nepociťujeme stížnosti našich občanů v takové míře," řekl. Britové si také podle něj začínají ve větší míře uvědomovat, jaké problémy v běžném životě by způsobil odchod lidí ze střední a východní Evropy, kteří v zemi pracují. "Když se podíváte, kdo dnes pracuje ve službách, ať už jsou to hotely, ať už jsou to prodejny, autobusy, tak většinou jsou to cizinci. A to i mimo Londýn," řekl velvyslanec.