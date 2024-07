Brno letos pociťuje další růst zájmu turistů, výrazným lákadlem jsou vodojemy

Brno letos pociťuje další růst zájmu turistů. Začátkem léta se zvýšil zájem o prohlídky vodojemů na Žlutém kopci. Důvodem je i to, že po úplném otevření na jaře Turistické informační centrum Brno (TIC) prodloužilo otevírací dobu a od června přidalo více komentovaných prohlídek. Podle mluvčí TIC Hany Bánovské je zájem vysoký a zhruba polovina návštěvníků je ze zahraničí. Řekla to ČTK.

Už loni se celoroční návštěvnost Brna přiblížila dosud rekordnímu předcovidovému roku 2019, byla jen o tři procenta nižší.

Turisté projevili výrazný zájem také o brněnské vily. TIC na jaře vytvořil turistický balíček s prohlídkou pěti vil za jeden víkend a už nyní je prakticky vyprodaný včetně prosincového termínu. Alternativou je návštěva vil odděleně, která je stále možná. Turisté, kteří míří do Brna, spolu s vodojemy nejčastěji navštěvují vilu Tugendhat, vilu Stiassni a hrad Špilberk včetně jeho podzemí. TIC láká do Brna návštěvníky také na novinky, kterými je letos například prohlídka zrekonstruované Arnoldovy vily nebo nedávno zpřístupněný a denně otevřený kostel svatého Jakuba. V létě by měla farnost také otevřít kostelní krovy s novou expozicí, uvedla Bánovská. Věž kostela by měla být přístupná na podzim.

Vysokému zájmu se každoročně v horkých letních dnech těší brněnské podzemí, a to jak Labyrint pod Zelným trhem, tak kostnice u kostela svatého Jakuba, která je počtem nalezených ostatků druhou největší v Evropě. V červenci jsou pro návštěvníky připravené Letní shakespearovské slavnosti na Špilberku, festival soudobé populární hudby Pop Messe, který se odehraje na velodromu na brněnském výstavišti, nebo open air Mendel festival.

Na rostoucí počet turistů je Brno podle Bánovské připravené. Velké hotely nabízí přes 13.000 lůžek. Brno svou kampaní zahraničí podle Bánovské míří spíše na turisty ze sousedních států, v předešlém roce ale zaznamenalo vysokou návštěvnost například i z Litvy nebo Jižní Koreje.