Bude se hlasovat o nedůvěře vlády? Piráti chtějí vysvětlení

Piráti budou dál jednat s koaliční ČSSD a budou od ní chtít zjistit, jaké mají sociální demokraté další důvody k podpoře koaliční vlády s hnutím ANO. Pokud se také nedočkají vysvětlení problémů kolem podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a čerpání evropských dotací, navrhnou hlasování o nedůvěře vládě. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. TOP 09 by se k nim v takovém případě připojila.

Předseda Sněmovny a místopředseda vládního hnutí ANO Radek Vondráček podotkl, že hlasování o nedůvěře vládě znamená potřebných alespoň 101 hlasů. "Ty tam v tu chvíli nevidím. Ale nebude to první hlasování, které bude jenom proto, aby se hlasovalo," dodal.

"Očekávám, že pokud nepřijde zásadní vysvětlení těch problémů, a zatím jsme tady od pana premiéra Babiše slyšeli spíš výmluvy, pokud jde o tu zprávu Evropské komise, tak my to hlasování o nedůvěře navrhovat budeme," řekl Michálek. Pro vyslovení nedůvěry je ve Sněmovně nutných alespoň 101 hlasů. I když se je nepodaří dojednat, bude to podle Michálka důležité symbolické gesto.

Předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že není optimista v tom, že by se podařilo sehnat 101 hlasů. "Přesto je naším stanoviskem, že by se o nedůvěře hlasovat mělo," řekl. Prohlásil také, že Babišův střet zájmů přerostl do mezinárodní ostudy.

Vondráček Kalouskovo tvrzení o mezinárodní ostudě odmítl. Řekl, že považuje za nešťastné vyvolávat diskusi nad návrhem auditní zprávy, a poukazoval na to, že v ní uvedená zjištění jsou předběžná.

Předseda ČSSD Jan Hamáček schůzku s lídry opozičních stran ve čtvrtek odmítl. Občanští demokraté, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování o nedůvěře vládě osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO. Opozice tak reagovala na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Podle předběžného návrhu zprávy, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.