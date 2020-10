Budějovice letos rybářský veletrh hostit nebudou, vystavovatelé svou účast zrušili

Výstaviště České Budějovice zrušilo kvůli koronavirovým omezením Jihočeský rybářský veletrh, plánovaný na 5. a 6. prosinec. Loni na akci přišlo kolem 6000 lidí. Účast letos postupně zrušila řada z desítek vystavovatelů. Výstaviště tak přijde o zhruba 200 tisíc korun, jež dosud investovalo do reklamy. Většina ze 40 zaměstnanců je nyní doma, firma využívá vládní program Antivirus, cílem je nepropouštět. V pondělí to řekl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin.

Kvůli vládním opatřením nelze výstavu připravit v požadovaném rozsahu. "Situace se nevyvíjí dobře. I kdyby se změnila, tak 'opatrnismus' vystavovatelů je obrovský. (Mají) Strach, že na veletrh nedojde požadovaný počet lidí, ať už kvůli strachu z nákazy, nebo kvůli mimořádným opatřením. Platná opatření nám neumožňují udělat ve vnitřních prostorech výstavu tak, jak by si vystavovatelé představovali," řekl Severin. Jak dodal, kdyby investovali do expozic a návštěvníci nepřišli, bude to zmařená investice.

Většina vystavovatelů účast odřekla

Většina vystavovatelů řekla, že tento rok nepřijedou. "Když nezájem projeví tři čtyři hlavní, jde to potom lavinovým efektem. Už teď bychom museli přijímat zálohy nebo závazné objednávky a každý soudný vystavovatel se nás zeptá, kde máme záruku, že se něco mění," řekl Severin.

Největší rybářský prodejní veletrh v jižních Čechách avizoval pro letošní čtvrtý ročník několik desítek vystavovatelů. Předchozí roky akce nabízela rybářské vybavení, odborný program i trenažery sportovního rybolovu. Výstava měla být v pavilonech T1, T2 a na přilehlých plochách.

Většina zaměstnanců výstaviště je teď doma a čerpají podporu z vládního programu Antivirus. Severin věří v nový vládní program Covid - veletrhy. Budějovické výstaviště se zapojilo do pracovní skupiny, která ladí podmínky této podpory.

Výstaviště letos zrušilo většinu akcí. Největší je agrosalon Země živitelka, loni přilákal 123 017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Letos byl kvůli koronaviru zrušen, ztráta v tržbách bude přes 50 milionů korun. Jednou z mála akcí byly zářijové podzimní trhy, kdy firma nově zavedla vstupní turnikety, díky nimž lze sledovat počet návštěvníků.

Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6 tisíc metrů čtverečních. Loni se firma dostala do zisku po zdanění 1,2 milionu korun, předloni vykázala ztrátu 3,3 milionu. Tržby loni meziročně stouply o čtyři procenta na 78,9 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy. Letos podle Severina kvůli koronaviru skončí firma ve ztrátě. Zakladatelem Výstaviště, které zaměstnává asi 40 lidí, je Pozemkový fond ČR. Jediným akcionářem je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond.