Budoucí vláda chce zohledňovat protilátky, mohly by být v certifikátech

Budoucí vláda chce zohledňovat protilátky, podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by mohly být součástí covidových certifikátů. Samotné určení hladiny protilátek v krvi ale podle něj neznamená, že se člověk nemůže nakazit covidem, mít těžký průběh, či dokonce zemřít. Řekl to ve středu novinářům. Certifikát o očkování chce budoucí kabinet zkrátit na šest až sedm měsíců po dvoudávkových vakcínách a na tři měsíce po jednodávkové očkovací látce.

Stanovisko k protilátkám podle Válka nyní připravuje výbor imunologické společnosti, otázku řeší i odborná skupina pod vedením předsedy vakcinologické společnosti Romana Chlíbka. Válek se domnívá, že by protilátky mohly být zavedeny do systému covidových certifikátů. "Jakási hladina protilátek by například umožňovala po velmi omezenou dobu totéž, co umožňuje systém OTN," řekl Válek. Zkratkou OTN se označuje prokázání toho, že člověk má očkování proti covidu, negativní test nebo je po prodělání nemoci.

Podle Válka ale neznamená prosté určení hladiny protilátek to, že se člověku nemůže nic stát. Jako příklad uvedl mladého člověka, sportovce, který musel být hospitalizován na jednotce intenzivní péče s covidovou pneumonií, i když měl hodnotu protilátek pod 10 tisíc. Dodal, že lidé, kteří mají protilátky, se nemusejí obávat očkování proti covidu.

Budoucí vláda také v seznamu opatření proti šíření covidu-19 uvádí, že chce certifikát o očkování zkrátit na šest až sedm měsíců u dvoudávkových vakcín, aby měli lidé celý šestý měsíc na to nechat si dát třetí posilující dávku. V případě jednodávkové vakcíny Janssen chtějí zkrácení na tři měsíce. "Budeme zkoumat potřebu dalšího očkování u lidí, kteří prodělali nemoc a dostali dvě dávky," stojí v prohlášení.