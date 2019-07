Byl vypsán tendr na odstranění téměř 200 billboardů

Z blízkého okolí dálnic by měly v příštích měsících zmizet další billboardy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo zakázku na odstranění téměř 200 nelegálních poutačů v okolí pěti tuzemských dálnic. Informovala o tom Česká televize. Od dálnic zmizelo po téměř dvou letech platnosti zákazu reklam v ochranném pásmu zhruba 1000 nelegálních zařízení, stovky jich ještě zůstávají.

Podle České televize by měl tendr řešit nelegální poutače z nultého až 45. kilometru dálnic D1, D3, D5, D8 a D11. "Jedná se o první takto velký tendr. Měl by řešit až 191 kusů reklamních zařízení," řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Odhadovaná cena zakázky je 76,3 milionu korun, na posílání nabídek mají zájemci čas do 20. srpna.

Silničáři kvůli odstraňování reklam v minulosti už několik soutěží vypsali, tato by však měla být dosud svým rozsahem největší. "Bylo vypsáno asi deset drobnějších zakázek na dílčí konkrétní činnosti, které se týkaly akutních řešení," dodal pro ČT Studecký.

K odstranění nelegálních billboardů mohou silničáři přistoupit až po splnění všech nutných procesů. Stát totiž musí nejprve majitele zařízení k odstranění vyzvat. To je podle ministerstva dopravy často dlouhý proces, protože někteří provozovatelé se nespolupracují. Následně, pokud majitel neuposlechne výzvu, je billboard zakryt a až poté může být demontován.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od předloňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.